Uber запустили безкоштовні поїздки зі Львова до Шегині

Компанія Uber запустила безкоштовні поїздки до кордону з Польщею. Послуга Uber Aid Shuttle доступна за маршрутом Львів – Шегині – Львів.

Таким чином, користувачі Uber можуть дістатися зі Львова до кордону і назад уже починаючи з 3 червня. Про це повідомили в Ain.ua.

Для такого маршруту можна забронювати чотири місця у комфортабельному автобусі. Місце відправлення – Львівський приміський вокзал. Вартість поїздки – безкоштовно.

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Послуга є тимчасовою, її мета – покриття необхідних транспортних потреб від Львова до прикордонного переходу Шегині та підтримка місцевих громад щодо того, щоб упоратися з нестачею палива.