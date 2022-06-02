У травні 2022 року українці придбали 2,5 тис. нових легкових авто, що удвічі більше, ніж у попередньому місяці. Водночас це на 70% менше за результат травня минулого року.

За даними Укравтопрому, лідером травня стали автомобілі Toyota. Впродовж місяця свою першу реєстрацію пройшли 411 машин цієї японської марки, що на 63% менше, ніж рік тому.

Друге місце посіли транспортні засоби Renault. Показник продажу цієї марки порівняно з травнем 2021 року зменшився на 73% до 289 шт.

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Третю сходинку рейтингу посіла Skoda. За місяць український автопарк поповнили 187 нових авто цього бренду, це на 70% менше, ніж торік.

На четвертій позиції із 169 реєстраціями нових легкових авто марка Volkswagen (-57%). П’ятірку лідерів щодо продажу легкових транспортних засобів закриває Hyundai – 161 авто (-61%).

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Також до десятки найпопулярніших марок травня 2022 року потрапили: BMW – 133 шт. (-47%); Nissan – 119 шт. (-71%); Kia – 115 шт. (-82%); MIitsubishi – 109 шт. (-67%); Mercedes-Benz – 98 шт. (-63%).

Бестселером місяця став автомобіль Toyota Rav-4, в активі якого 136 реєстрацій. Загалом, з початку 2022 року свої перші реєстраційні номери отримали 14,9 тис. нових легкових авто, що у 2,7 раза менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.