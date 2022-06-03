Uber запустили бесплатные поездки со Львова до Шегини

Компания Uber запустила бесплатные поездки до границы с Польшей. Услуга Uber Aid Shuttle доступна по маршруту Львов – Шегини – Львов.

Таким образом пользователи Uber могут добраться со Львова до границы и обратно уже начиная с 3 июня. Об этом сообщили Ain.ua.

Для такого маршрута можно забронировать четыре места в комфортабельном автобусе. Место отправления – Львовский пригородный вокзал. Стоимость поездки — бесплатно.

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Услуга является временной, ее цель — покрытие необходимых транспортных нужд от Львова к пограничному переходу Шегини и поддержка местных общин относительно того, чтобы справиться с нехваткой топлива.