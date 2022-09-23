Інженери з Токійського університету запропонували начепити на безпілотні авто великі рухливі очі, щоб вони могли поглядом спілкуватися з пішоходами.

На думку вчених, це зменшить кількість ДТП із пішоходами, оскільки погляд на машині покаже, що побачив їх і готовий пропустити.

Так, інженери провели експеримент, начепивши на бампер гольф-кара штучні очі. Автори використали 360-градусну камеру та записали ролики, в яких пішохід перетинає вулицю перед безпілотним автомобілем, який насправді він керувався вручну.

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Технологію розробляли у віртуальній реальності за участю 18 добровольців. Всім учасникам показували ролики та просили подати команду на зупинку, якщо вони вважали, що автомобіль не збирається їх пропускати, і не робити нічого, якщо збирається.

Виявилося, що у випадку з автомобілем без очей учасники неправильно інтерпретували його наміри у 50,56% випадків, з очима – у 29,44%.

Таким чином, на думку авторів, штучні очі можуть майже вдвічі знизити ймовірність ДТП за участю безпілотних автомобілів та пішоходів.