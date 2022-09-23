Инженеры из Токийского университета предложили нацепить на беспилотные авто большие подвижные глаза, чтобы они могли взглядом общаться с пешеходами.

По мнению ученых, это уменьшит количество ДТП с пешеходами, поскольку взгляд на машине покажет, что увидел их и готов пропустить.

Так, инженеры провели эксперимент, нацепив на бампер гольф-кара искусственные глаза. Авторы использовали 360-градусную камеру и записали ролики, в которых пешеход пересекает улицу перед беспилотным автомобилем, который на самом деле он управлялся вручную.

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Технологию разрабатывали в виртуальной реальности с участием 18 добровольцев. Всем участникам показывали ролики и просили подать команду на остановку, если они считали, что автомобиль не собирается пропускать их, и не делать ничего, если собирается.

Оказалось, что в случае с автомобилем без глаз участники неправильно интерпретировали его намерения в 50,56% случаев, с глазами — в 29,44%.

Таким образом, по мнению авторов, искусственные глаза могут почти вдвое снизить вероятность ДТП с участием беспилотных автомобилей и пешеходов.