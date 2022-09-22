Американська компанія Tesla відкликає близько 1,1 млн електрокарів через несправну роботу автоматичної системи закривання вікон.

Про це повідомило Національне управління з безпеки дорожнього руху (National Highway Traffic Safety Administration).

Відкликанню підлягають транспортні засоби моделей Model 3, Model Y, Model S та Model X для оновлення програмного забезпечення.

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Проблема полягає в тому, що скло, яке піднімається, може прищемити руку водія або пасажира. Водночас зазначається, що поки не було зафіксовано жодного інциденту.

Оновлення програмного забезпечення буде здійснено віддалено. Ця практика є звичайною для Tesla, вона дозволяє усунути проблеми без відвідування офісів власниками автомобілів і робить витрати компанії через відкликання машин незначними.

Раніше стало відомо, що до кінця 2022 року в електрокарах з’явиться повноцінний автопілот Tesla FSD.

Як зазначив Ілон Маск, головні пріоритети компанії Tesla – змусити автомобілі бути здатними до самостійного водіння без участі людини.