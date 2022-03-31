У российских автодилеров закончились оригинальные запчасти и исходные материалы на транспорт, которым они торгуют. Это значит, что жители страны-агрессора останутся без рабочих автомобилей на фоне широкомасштабного вторжения России с 24 февраля.

По заявлениям российский СМИ, речь идет о компонентах для автомобилей Volkswagen, Skoda и Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jeep и Mazda. Если и будут гарантийные поломки — дилеры не могут назвать сроки замены деталей, о чем и предупреждают водителей.

Из-за дефицита фирменных деталей, водителям предлагают ремонтировать транспорт неоригинальными или уже использованными компонентами. Для дилеров в России ситуация нестабильная — клиенты могут их разорить судебными исками.

Даже если компоненты и можно будет найти за рубежом — возникают сложности с оплатой услуги, а также с отправкой товара — далеко не все хотят отправлять товар в РФ, которая сейчас в Украине уничтожает города и убивает людей.

Пока в РФ водители сталкиваются с проблемами, украинским автолюбителям смягчили законы в некоторых аспектах. Так, на период военного времени в Украине разрешили управлять грузовиками людям с правами категории B. Речь идет о транспорте, попадающего в категории С и С1 — транспортом 3,5 т. и выше.