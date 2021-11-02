У жовтні на українські номери зареєстрували майже 8 тисяч нових авто. Експерти зазначили, що у порівнянні з торішньою серединою осені обсяг імпорту знизився на 6%.

За даними Укравтопрому, зменшення кількості нових авто пов’язане із глобальним дефіцитом мікросхем та інших компонентів, з яким виробники транспорту борються ще з кінця 2020 року.

Найчастіше у жовтні купували японські Toyota – 1 244 авто. Друге місце за доступними французами Renault – 926 авто. Трійку лідерів замикають надійні корейські моделі бренду Kia – 668 авто. У цих виробників помітно знизилися показники продажу, якщо порівнювати з 2020 роком.

На четвертому місці китайські Chery – 488 авто, а на п’ятому – японські Mitsubishi з 464 авто. На шостому місці Hyundai з 374 проданих авто, а на сьомому – Nissan із 355 продажами.

Восьме місце за Suzuki – 354 авто, на дев’ятому Skoda – 335 авто, а на останньому – люксові Mercedes-Benz – авто цієї компанії купили 278 водіїв.

Найпопулярнішою моделлю на ринку України у жовтні виявилася Kia Sportage. Таких компактних кросоверів зареєструвало 463 українців.

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Іноді купити автомобіль буває простіше, ніж знайти для нього місце на паркувальному майданчику. Наприкінці жовтня заступник голови КМДА Костянтин Усов заявив, що тепер паркомісця біля бізнес-центрів, ресторанів та магазинів виставлять на аукціон. Щоправда, в обмеженій кількості.