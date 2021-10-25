З 1 листопада 2021 року в Україні вводяться нові правила дорожнього руху. Про це повідомляється у постанові КМУ.

Змін у ПДР України дуже багато, і вони торкнуться як знаків, так і розмітки.

Зміни дорожніх знаків

Тепер на дорогах України з’являться нові знаки і буде оновлений теперішній дизайн. Нововведення привели у відповідність до змін нормативно-правових актів та Конвенції про дорожні знаки та сигнали.

Наприклад, замість знаків Сліпі пішоходи встановлять Пішоходи з порушеннями зору. Зміни торкнуться й інших позначень — про наближення до дорожніх камер повідомлятимуть знаки Автоматична відеофіксація порушень ПДР.

Нових позначень на дорогах стане набагато більше. Наприклад, тепер на дорогах України з’являться попереджувальні позначки про діагональні переходи, суміжні ділянки для велосипедистів та пішоходів, автомобілів і велосипедистів, про платну дорогу, прикордонну смугу, велосипедну смугу, велосипедний переїзд, і навіть про електрозарядну станцію.

Останній знак буде особливо актуальним для власників електрокарів — він повідомлятиме про можливість підзарядки транспорту на станціях.

Класифікація державних доріг також зміниться — тепер з’явиться четвертий вид, територіальний. Такі маршрути позначатимуться білою буквою Т на синьому тлі.

Зміни розмітки

Нові ПДР повідомляють про появу діагональних пішохідних переходів.

Вертикальну розмітку теж змінили — тепер її зробили більш видимою у поганих погодних умовах. Вона використовується для позначення опор мостів, острівців безпеки та відбійників.

Тепер у ПДР України є чіткі визначення лежачих поліцейських і острівців безпеки, які змушують водіїв знизити швидкість.

За межами населених пунктів саме ширина розмітки впливатиме на допустиму швидкість пересування. Наприклад, рухатися 110 км/год заборонено у тих випадках, якщо елемент дороги, що відокремлює транспортні потоки протилежних напрямків, не виділено розміткою 1.2 (раніше було 1.1 або 1.2), розмітки розрізняються між собою шириною — до 15 см і 20 см відповідно.

Зміни торкнуться і правил поведінки велосипедистів на дорозі. Тепер у ПДР України є нове визначення велосипедної доріжки, а також додані поняття велосипедної смуги та велосипедного переїзду. В останньому йдеться про перетин перехрестя, і зазвичай ця розмітка пофарбована в червоний колір.

На дорогах з’являться і спільні для автомобілів та велосипедів смуги.

Ознайомитися із повним списком змін можна в тексті постанови КМУ.