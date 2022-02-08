Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сьогодні анонсував запуск нової послуги у застосунку Дія – шеринг автомобільного техпаспорта.

Про це міністр сказав під час виступу на конференції Diia Summit.

– Сьогодні ми презентуємо і будемо запускати нову послугу Належний користувач. Ви зможете “пошерити” технічний паспорт автівки через QR-код. Це дуже просто – лише в кілька кліків, – зазначив Михайло Федоров.

Він наголосив, що багато водіїв давно чекали на цю послугу.

Крім того, за словами міністра, через застосунок Дія можна буде легко замінити водійське посвідчення, і не потрібно буде зайвий раз їздити до центру обслуговування.

Користувачі Дія можуть не перейматися щодо конфіденційності своїх даних – раніше у Мінцифрі розповіли про захист особистої інформації українців.