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Шеринг техпаспорта: Федоров анонсував нову послугу для водіїв

8 Лютого 2022, 12:28
Марта Бондаренко редакторка стрічки
Шеринг техпаспорта: Федоров анонсував нову послугу для водіїв
Джерело: Pixabay

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сьогодні анонсував запуск нової послуги у застосунку Дія – шеринг автомобільного техпаспорта.

Про це міністр сказав під час виступу на конференції Diia Summit.

– Сьогодні ми презентуємо і будемо запускати нову послугу Належний користувач. Ви зможете “пошерити” технічний паспорт автівки через QR-код. Це дуже просто – лише в кілька кліків, – зазначив Михайло Федоров.

Він наголосив, що багато водіїв давно чекали на цю послугу.

Крім того, за словами міністра, через застосунок Дія можна буде легко замінити водійське посвідчення, і не потрібно буде зайвий раз їздити до центру обслуговування.

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Користувачі Дія можуть не перейматися щодо конфіденційності своїх даних – раніше у Мінцифрі розповіли про захист особистої інформації українців.

Теги
Мінцифри , Паспорт , Посвідчення водія
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