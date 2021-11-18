В Киеве Государственная исполнительная служба изъяла элитный автомобиль Mercedes у водителя-должника. Он не платил штрафы за существенное превышение скорости на дорогах. Как происходит конфискация имущества за игнорирование штрафа — узнавали Вікна-Новини.

Как оказалось, за владельцем автомобиля – 8 штрафов за превышение скорости. Отслеживать должников исполнительной службе помогает система с камерами наблюдения, которые расположены по всему Киеву. Чтобы за человеком начали следить, большого штрафа не нужно.

— Для уплаты штрафа предоставляется срок 15 дней. После составления протокола, если есть штраф и факт правонарушения, постановление направляется в исполнительную службу, и мы уже взыскиваем с должников, — рассказывает о принципе работы главный государственный исполнитель Соломенского райотдела исполнительной службы Евгений Черкасов.

Еще исполнители могут проверить банковские счета. Если там достаточно средств для уплаты штрафов, их блокируют. Но у владельца Mercedes – пусто. Чтобы забрать машину, присутствие должника не требуется.

Автомобиль едет на площадку временного хранения. Если должник не рассчитается с долгом, то будет выставлена ​​оценка ТС, который и выставят на публичные торги. За полученные средства будут оплачены штрафы.

Массово авто начали отбирать с августа. Именно тогда исполнительная служба получила все рычаги для этого процесса. Так что лучше не игнорировать штрафы — можно остаться без автомобиля.