В Киеве ограничат движение грузовым авто: кого коснутся изменения

В Киеве ограничат движение для грузового транспорта. В КМВА заявили о новых правилах, которые будут действовать с 20 сентября этого года.

Так, в военной администрации сообщили, что изменения нужны для разгрузки дорог в столице — в час пик людям сложно добраться домой, а спецтранспорта — на необходимую локацию.

— Принято решение — с 20-го сентября 2023 года ограничить въезд крупногабаритного транспорта в столицу в часы пик утром с 7.00 до 10.00, и вечером с 17.00 до 20.00, — добавили в КМВА.

Традиционно, такой транспорт будет оставаться на трассах на подъездах к городу.

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Чтобы это изменение в столице соблюдалось, за этим будет следить местная полиция. Начальник столичной военной администрации отметил, что подобное решение не новинка для перевозчиков, и ограничения работ внедрялись и до полномасштабного вторжения.

Напомним, что с начала сентября в Украине изменили правила для выезда пассажирских автобусов. Ограничения коснутся транспорта, которые считается неэкологичным. Минимальное требование к классу — Евро-2. В противном случае выехать не получится.