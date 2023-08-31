З 1 вересня неекологічний транспорт не зможе виїхати з України. Мінімальна вимога до класу – Євро-2.

Так, до 31 серпня включно є можливість оновити дані щодо класу екологічності в пасажирських автобусах без такого або ж з Євро-1. Про це розповіли в Укртрансбезпеці.

Для тих, хто цього не зробив, уже з першого дня осені подати заявку на перетин кордону 18-60 стане неможливим.

Крім того, з 1 вересня до заяв про отримання ліцензії також потрібно буде додати:

відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби, завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу;

тимчасові реєстраційні талони, якщо передбачено їхнє оформлення.

Сертифікати, у яких закінчився термін дії подавати не можна. Якщо у свідоцтві про реєстрацію є відмітка класу екологічності, додатково надавати сертифікат не потрібно.