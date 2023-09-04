Зі збільшенням кількості авто зростає і кількість їхніх ремонтів. Далеко не всі українці купують собі новий транспорт, який не ламається і надійно служить довгий час. І якщо деякі моделі радують водіїв довгі роки без ламання, то інші вимагають величезних вкладень, щоб справно працювати.

Експерти з Інституту Досліджень Авторинку з’ясували, які авто і за скільки ремонтують найчастіше.

Так, найчастіше на СТО можна зустріти автомобілі бренду Renault – 3,1 тис. авто на місяць. Друге місце за німецькими BMW – 2 682 авто. Трійку лідерів замикає Volkswagen – 1 891 авто. Четверте місце за Peugeot з позначкою в 1 006 авто, а п’ятірку замикає Hyundai – 987 авто.

Утім, Renault набагато дешевші в обслуговуванні, ніж авто від конкурентів. Найбільше за обслуговування та ремонт платять власники Porsche – середній чек становить майже 16 тис. грн. Друге місце за SsangYong – власникам цих авто в середньому виставляють чек в 11,3 тис. грн. Трійку лідерів замикає BMW – майже 10 тис. грн. Четверте місце за Iveco з показником у 9,8 тис. грн. П’ятірку лідерів замикає MAN із чеком у 9,3 тис. грн.

Українці також активно купують нові авто. Лідером ринку нового авто залишається Renault Duster завдяки своїй доступності. Також наші водії купують Toyota Rav4 та електричний Volkswagen ID.4.