У Києві евакуювали авто сім’ї Святослава Вакарчука

У центрі Києва евакуювали машину сім’ї фронтмена гурту Океан Ельзи Святослава Вакарчука.

Інцидент трапився 29 грудня о 12.30. Інспекція з паркування евакуювала автомобіль, який був припаркований на смузі громадського транспорту на вул. Велика Васильківська.

Власником автомобіля виявився член родини соліста гурту Океан Ельзи, колишнього народного депутата й лідера партії Голос Святослава Вакарчука.

За кілька годин представник артиста прибув на штрафмайданчик на вул. Набережно-Луговій. Протягом 20 хвилин чоловік сплатив штраф через додаток Київ цифровий і забрав автівку.

Раніше ми писали про рейтинг автомобілів, на яких найчастіше порушували українські водії у 2021 році. На першому місці опинився транспорт німецького виробництва.

На п’ятому місці розташувалися чеські авто Skoda – за даними сервісу Штрафи UA за 2021 рік було виписано 14 458 штрафів водіям моделей цього бренду.

На четвертому – люксові німецькі Mercedes Benz – 19 858 штрафів за рік. Трійку лідерів замикають водії французьких Renault – 21 782 штрафів. Водії бюджетних авто не поспішали дотримуватися всіх правил дорожнього руху цього року. Хто очолив рейтинг – читайте на Фактах ICTV.