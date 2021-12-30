В Киеве эвакуировали авто семьи Святослава Вакарчука

В центре Киева эвакуировали машину семьи фронтмена группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука.

Инцидент произошел 29 декабря в 12.30. Инспекция по парковке эвакуировала автомобиль, припаркованный на полосе общественного транспорта на ул. Большая Васильковская.

Владельцем автомобиля оказался член семьи солиста группы Океан Эльзы, бывшего народного депутата и лидера партии Голос Святослава Вакарчука.

Спустя несколько часов представитель артиста прибыл на штрафплощадку на ул. Набережно-Луговой. В течение 20 минут мужчина выплатил штраф через приложение Киев цифровой и забрал машину.

Ранее мы писали о рейтинге автомобилей, на которых чаще всего нарушали украинские водители в 2021 году. На первом месте оказался транспорт германского производства.

На пятом месте расположились чешские автомобили Skoda – по данным сервиса Штрафы UA за 2021 год было выписано 14 458 штрафов водителям моделей этого бренда.

На четвертом – люксовые немецкие Mercedes Benz – 19 858 штрафов в год. Тройку лидеров замыкают водители французских Renault – 21 782 штрафа. Водители бюджетных автомобилей не спешили соблюдать все правила дорожного движения в этом году. Кто возглавил рейтинг – читайте на Фактах ICTV.