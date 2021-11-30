Завтра, 1 грудня, у місті Києві перекриють рух транспорту через заходи з масовою участю громадян.
Незручності триватимуть упродовж дня з 6.00. Тимчасові обмеження руху транспорту можливі на таких вулицях:
- Хрещатик – від Богдана Хмельницького до Європейської площі;
- вулиця Михайлівська – від Хрещатика до Великої Житомирської;
- вулиця Мала Житомирська – від майдану до Володимирського проїзду;
- вулиця Софіївська – від майдану до Володимирського проїзду;
- провулок Т. Шевченка;
- вулиця Бориса Грінченка;
- вулиця Костьольна – від Михайлівської до Трьохсвятительської;
- вулиця Круглоуніверситетська;
- вулиця Грушевського – від Арсенальної до Петрівської алеї;
- вулиця Шовковична – від Грушевського до Басейної;
- вулиця Інститутська – від Садової до Майдану;
- вулиця Лютеранська – від Шовковичної до Хрещатика.
Раніше стало відомо, що з 2022 року камери автофіксації порушень ПДР почнуть фіксувати проїзд на червоний та їзду зустрічною смугою.
Зараз у країні працює 236 камер автофіксації КАСКАД, і до кінця року їхня кількість збільшиться до 270. У 2022 році встановлять ще 210 датчиків, а у 2023 – ще 100.
За даними Департаменту патрульної поліції, системи КАСКАД зменшили кількість ДТП на певних ділянках та принесли до бюджету України 500 млн гривень.