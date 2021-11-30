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У Києві 1 грудня перекриють центр – список вулиць і карта

30 Листопада 2021, 19:18
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Unsplash

Завтра, 1 грудня, у місті Києві перекриють рух транспорту через заходи з масовою участю громадян.

Незручності триватимуть упродовж дня з 6.00. Тимчасові обмеження руху транспорту можливі на таких вулицях:

  • Хрещатик – від Богдана Хмельницького до Європейської площі;
  • вулиця Михайлівська – від Хрещатика до Великої Житомирської;
  • вулиця Мала Житомирська – від майдану до Володимирського проїзду;
  • вулиця Софіївська – від майдану до Володимирського проїзду;
  • провулок Т. Шевченка;
  • вулиця Бориса Грінченка;
  • вулиця Костьольна – від Михайлівської до Трьохсвятительської;
  • вулиця Круглоуніверситетська;
  • вулиця Грушевського – від Арсенальної до Петрівської алеї;
  • вулиця Шовковична – від Грушевського до Басейної;
  • вулиця Інститутська – від Садової до Майдану;
  • вулиця Лютеранська – від Шовковичної до Хрещатика.

У Києві 1 грудня перекриють рух

Раніше стало відомо, що з 2022 року камери автофіксації порушень ПДР почнуть фіксувати проїзд на червоний та їзду зустрічною смугою.

Зараз у країні працює 236 камер автофіксації КАСКАД, і до кінця року їхня кількість збільшиться до 270. У 2022 році встановлять ще 210 датчиків, а у 2023 – ще 100.

За даними Департаменту патрульної поліції, системи КАСКАД зменшили кількість ДТП на певних ділянках та принесли до бюджету України 500 млн гривень.

Джерело
КМДА
Теги
рух транспорт
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