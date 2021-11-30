Завтра, 1 декабря, в Киеве перекроют движение транспорта из-за мероприятий с массовым участием граждан.
Неудобства продлятся в течение дня с 6.00. Временные ограничения движения транспорта возможны на следующих улицах:
- Крещатик – от Богдана Хмельницкого до Европейской площади;
- улица Михайловская – от Крещатика до Большой Житомирской;
- улица Малая Житомирская – от майдана до Владимирского проезда;
- улица Софиевская – от майдана до Владимирского проезда;
- переулок Т. Шевченко;
- улица Бориса Гринченко;
- улица Костельная – от Михайловской до Трехсвятительской;
- улица Круглоуниверситетская;
- улица Грушевского – от Арсенальной до Петровской аллеи;
- улица Шелковичная – от Грушевского до Бассейной;
- улица Институтская – от Садовой до Майдана;
- улица Лютеранская – от Шелковичной до Крещатика.
Ранее стало известно, что с 2022 года камеры автофиксации нарушений ПДД начнут фиксировать проезд на красный и езду по встречной полосе.
Сейчас в стране работает 236 камер автофиксации КАСКАД, и к концу года их количество увеличится до 270. В 2022 году будет установлено еще 210 датчиков, а в 2023 – еще 100.
По данным Департамента патрульной полиции, системы КАСКАД уменьшили количество ДТП на определенных участках и принесли в бюджет Украины 500 млн. гривен.