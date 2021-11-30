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В Киеве 1 декабря перекроют центр – список улиц и карта

30 ноября 2021, 19:18
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Авто
Источник: Unsplash

Завтра, 1 декабря, в Киеве перекроют движение транспорта из-за мероприятий с массовым участием граждан.

Неудобства продлятся в течение дня с 6.00. Временные ограничения движения транспорта возможны на следующих улицах:

  • Крещатик – от Богдана Хмельницкого до Европейской площади;
  • улица Михайловская – от Крещатика до Большой Житомирской;
  • улица Малая Житомирская – от майдана до Владимирского проезда;
  • улица Софиевская – от майдана до Владимирского проезда;
  • переулок Т. Шевченко;
  • улица Бориса Гринченко;
  • улица Костельная – от Михайловской до Трехсвятительской;
  • улица Круглоуниверситетская;
  • улица Грушевского – от Арсенальной до Петровской аллеи;
  • улица Шелковичная – от Грушевского до Бассейной;
  • улица Институтская – от Садовой до Майдана;
  • улица Лютеранская – от Шелковичной до Крещатика.
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Ранее стало известно, что с 2022 года камеры автофиксации нарушений ПДД начнут фиксировать проезд на красный и езду по встречной полосе.

Сейчас в стране работает 236 камер автофиксации КАСКАД, и к концу года их количество увеличится до 270. В 2022 году будет установлено еще 210 датчиков, а в 2023 – еще 100.

По данным Департамента патрульной полиции, системы КАСКАД уменьшили количество ДТП на определенных участках и принесли в бюджет Украины 500 млн. гривен.

Источник
КГГА
Теги
рух транспорт
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