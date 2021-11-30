Завтра, 1 декабря, в Киеве перекроют движение транспорта из-за мероприятий с массовым участием граждан.

Неудобства продлятся в течение дня с 6.00. Временные ограничения движения транспорта возможны на следующих улицах:

Ранее стало известно, что с 2022 года камеры автофиксации нарушений ПДД начнут фиксировать проезд на красный и езду по встречной полосе.

Сейчас в стране работает 236 камер автофиксации КАСКАД, и к концу года их количество увеличится до 270. В 2022 году будет установлено еще 210 датчиков, а в 2023 – еще 100.

По данным Департамента патрульной полиции, системы КАСКАД уменьшили количество ДТП на определенных участках и принесли в бюджет Украины 500 млн. гривен.