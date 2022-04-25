В Белой Церкви запретят громкие авто и мотоциклы. Такой транспорт могут отправить на штрафплощадку. Такое решение принял Белоцерковский городской совет.

Изменения в законе будут действовать с 26 апреля в период военного положения в Украине. Изменения касается всех транспортных средств, которые имеют шумную выхлопную систему — прямотоки, а также компоненты без шумоглушителей.

— Запретить с 26 апреля 2022 года до прекращения действия на территории Украины особого периода – военного положения на территории Белоцерковской городской территориальной общины движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработанных газов прямоток, другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель — сообщается в решении местной общины.

Громкие автомобили и транспорт агрессивных водителей планирует конфисковать полиция, после чего отправлять на штрафплощадку.

Аналогичные правила работают и в Днепре — там также не любят громкие авто, особенно в период войны, когда внезапные звуки с улиц могут пугать жителей города.

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