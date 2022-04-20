На Київщині перекрили рух на трасі Київ-Чоп у районі села Калинівка. Це необхідно для проведення ремонтних робіт і стосується під’їздів до траси на ділянці 51 км.

Міністерство інфраструктури опублікувало схему об’їзду для тих, хто планує подорож найближчим часом.

Проїзд на перекритій ділянці траси М-06 здійснюватиметься через територію Komodor Logistics Park. Цей логістичний об’єкт розташований якраз біля перекритої ділянки та має два виїзди. Ними й пропонують користуватися водіями.

У Мінінфраструктурі також нагадали про причини перекриття проїзду, а також закликали українців бути максимально обережними, адже дорога досі є небезпечною.

– Трасу Київ – Чоп у Київській області максимально оперативно очищаємо від наслідків російського вторгнення. Наразі понад сотню кілометрів очищено від знищеної техніки та сміття, але місцями дорога все ще небезпечна, – заявили в міністерстві.

Ділянку з 49 до 52 км автодороги М-06 перекрили ще 14 квітня. Тоді повідомили, що ці зміни діятимуть не менше трьох днів і повідомлять водіїв про відновлення дорожнього руху.

З 11 квітня водії можуть скористатися тимчасовою переправою у Романівці, яка сполучає Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом. Міст збудували всього за 5 днів цілодобової роботи, і для цього залучити понад 50 осіб та 40 одиниць важкої будівельної техніки.