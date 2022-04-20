В Киевской области перекрыли движение на трассе Киев-Чоп в районе села Калиновка. Это необходимо для проведения ремонтных работ, и касается подъездов до трассы на участке 51 км.

Министерство инфраструктуры опубликовало схему объезда для тех, кто планирует поездку в ближайшее время.

Проезд на перекрытом участке трассы М-06 будет осуществляться через территорию Komodor Logistics park. Этот логистический объект расположен как раз возле перекрытого участка и имеет два выезда. Ими и предлагают воспользоваться водителям.

В Мининфраструктуре также напомнили о прочинах перекрытия проезда, а также призвали украинцев быть максимально осторожными, ведь дорога до сих пор является опасной.

— Трассу Киев – Чоп в Киевской области максимально оперативно очищаем от последствий российского вторжения. Сейчас более сотни километров очищены от уничтоженной техники и мусора, но местами дорога все еще опасна, — заявили в министерстве.

Участок с 49 по 52 км автодороги М-06 перекрыли еще 14 апреля. Тогда сообщили, что эти изменения будут действовать не меньше трех дней, и уведомят водителей о возобновлении дорожного движения.

С 11 апреля водители могут воспользоваться временной переправой в Романовке, которая соединяет Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом. Мост построили всего за 5 дней круглосуточной работы, и для этого задействовали более 50 человек и 40 единиц тяжелой строительной техники.