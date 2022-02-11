Toyota Corolla стала найпопулярнішим автомобілем у світі. Так, за 2021 рік у всьому світі купили майже мільйон авто цієї моделі – 985 тис. легковиків.

Агентство JATO Dynamics склало рейтинг найпопулярніших автомобілів 2021 року, а також назвало бестселери по регіонах.

Успіх Corolla можна пояснити величезною кількістю модифікацій та відносною доступністю. Найбільше автомобіль цінується в Китаї – 322 тис. авто, у США – 249 тис. авто, та у Європі – 191 тис. авто.

На другому місці кросовер Toyota RAV4 із 965 тис. проданих авто. Замикає трійку лідерів, хоч і з відставанням, Honda CV-R – 713 тис. авто.

Четверте місце за старшим братом Corolla – Toyota Camry купили у 2021 році 617 тис. разів.

На п’ятому місці розташувався електрокар Ілона Маска – Tesla Model 3 купили 592 тис. разів.

Шосте місце за Honda Civic – 569 тис. автомобілів.

На сьомому місці розташувався улюблений пікап американців – Ford F-150 з 541 тис. авто.

Восьме місце за компактним та міським Toyota Yaris – 515 тис. авто.

Дев’яте за Nissan Sylphy 498 тис. авто, і останнє за авто з незвичайним дизайном – Wuling Mini EV – 469 тис.

Примітно, що саме пікап Ford F-150 вже 40 років поспіль вважається найпопулярнішим автомобілем у США. У Європі віддають перевагу Volkswagen Golf, хоч він і не потрапив у топ. Улюбленцем у Японії визнали

Найпопулярнішим автомобілем на ринку Японії минулого року став компактний Honda N-Box.