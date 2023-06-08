На тест-драйв Фактів ICTV потрапив кросовер Nissan Qashqai E-Power. Продажі Nissan Qashqai E-Power в Україні стартували лиш навесні цього року, тож ми вирішили з’ясувати, що таке E-Power та як нова версія відрізняється від інших.

Чим зовні відрізняється Nissan Qashqai E-Power від звичайного Nissan Qashqai

Форми, риси, силует – загальна картинка залишилася такою ж самою для всіх версій.

Всі відмінності ховаються у деталях, а саме – у наявності на кузові додаткових логотипів E-Power, дещо видозміненій радіаторній решітці, нових лого на решітці та багажнику.

Інших відмінностей я не знайшов, хоча, не виключено, що вони все ж є.

Чим у салоні відрізняється Nissan Qashqai E-Power від звичайного Nissan Qashqai

Концептуально салон Nissan Qashqai E-Power не відрізняється від звичайної версії. Тут все доволі знайомо – якісні матеріали, продумана ергономіка та досить сучасний інтер’єр.

Проте відмінності все ж є, і стосуються вони здебільшого речей, які безпосередньо пов’язані з електрифікацією.

Інакшою стала панель приладів, на якій класичний тахометр дещо “елекрифікували” та додали рівень заряду батареї.

Окрім цього видозмінився селектор КПП, а поблизу нього додалося дві кнопки – EV (повністю електричний режим руху) та e-Pedal (режим максимальної рекуперації).

Загалом інтер’єр справив позитивні враження, найбільше привернула увагу якість матеріалів та увага до деталей, яка чітко проглядається в останніх моделях Nissan.

Якісний, компактний, сучасний – ось три слова, якими б я описав інтер’єр Nissan Qashqai E-Power.

Що ж до багажника, то тут є певні зміни, які не найкращим чином позначилися на його об’ємі та компонуванні.

Певний простір та об’єм довелося віддати під компоненти гібридної системи, тож із цим просто потрібно змиритися.

Чим у техніці відрізняється Nissan Qashqai E-Power від звичайного Nissan Qashqai

Тепер перейдемо до найголовнішого – технічні особливості Nissan Qashqai E-Power.

Nissan Qashqai E-Power – це послідовний гібрид, який поєднує в собі турбобензиновий двигун (1,5 л/3 циліндри), що заряджає акумуляторну батарею, та живить електричний мотор (190 к. с./330 Нм), який передає крутний момент на колеса.

Якщо говорити максимально простими та зрозумілими словами, то бензиновий двигун виконує роль генератора енергії, якою живить батарею та електромотор.

У цій схемі підзаряджати батарею можна лише двома способами – за допомогою бензинового двигуна та шляхом рекуперації енергії.

Тобто, користувач в цю схему потрапляє тільки коли заправляє авто бензином, або активовує режим е-Pedal. У режимі посиленої рекуперації автомобіль починає активно сповільнюватись, як тільки ви відпускаєте педаль газу й тим самим підзаряджає батарею. Як стверджує виробник, е-Pedal – це фактично одна педаль для прискорення та для гальмування.

Ще однією особливістю Nissan Qashqai E-Power є відсутність трансмісії, тобто замість звичної АКПП тут використаний редуктор електромотора, як у електромобілів.

Якщо ж говорити про економію палива, то ось тут мене Nissan Qashqai E-Power приємно здивував. Витрати палива становлять 5,2 л на 100 км у доволі інтенсивному ритмі та у змішаному циклі водіння.

Ще однією особливістю Nissan Qashqai є те, що версія E-Power буває тільки передньопривідною.

Якщо говорити про поведінку Nissan Qashqai E-Power та враження від водіння, то він більше схожий на електромобіль. Це стосується і відгуку на педаль газу, й відсутності класичної КПП, і тиші в салоні, та ще багато всього. Nissan Qashqai E-Power йде в ногу з часом, але все ще тримається за ДВЗ. Відбувається така собі лагідна електрифікація, я би так сказав.

На виході ми отримуємо щось середнє між електромобілем та авто із ДВЗ, що справедливо можна назвати гібридом.

Скільки коштує Nissan Qashqai E-Power

Найдоступніша версія Nissan Qashqai E-Power у комплектації N-Connecta – 1 526 290 грн.

Максимальна комплектація Nissan Qashqai E-Power Tekna+, така як була у нас на тест-драйві, обійдеться в 1 753 160 грн.