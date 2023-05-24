Nissan X-trail 2023

На тест-драйв до нас потрапила четверта генерація кросовера Nissan X-Trail, який значно видозмінився, як візуально, так і технологічно. Нумо знайомитися з ним ближче.

Що нового в дизайні Nissan X-Trail

Що нового? Відповідь проста – все нове. Nissan X-Trail став сучаснішим, можливо, дещо брутальнішим, проте його силует залишився впізнаваним.

Так, новий, але його точно впізнають за силуетом у міському трафіку. Стильний, солідний, стриманий – ось ці три слова, як на мене, гарно характеризують новий Nissan X-Trail.

Що нового в інтер’єрі Nissan X-Trail

І тут теж відповідь проста – салон Nissan X-Trail абсолютно новий. Відтепер Nissan X-Trail набув всього того, чого бракувало попередній генерації – він став сучасним.

Якщо салон попередника, як на мене, був уже відверто архаїчним, то у новому поколінні все відповідає сьогоденню. Велетенський сенсорний екран мультимедійної системи, сучасний цифровий дисплей панелі приладів, проєкційний дисплей водія, абсолютно новий селектор КПП і надзвичайна увага до підбору матеріалів салону. Все видається доволі збалансованим, зрозумілим та не потребує звикання. Як то кажуть – сів і поїхав.

Окрім вбудованих гаджетів, Nissan X-Trail має повний набір опцій під смартфони. Для водія та переднього пасажира у ньому є роз’єми під USB-А, Type-C та бездротова зарядка для телефона.

Салон доволі просторий, особливо це відчувають пасажири другого ряду. Спинка заднього ряду регулюється за кутом нахилу, а самі сидіння мають повздовжнє регулювання. Для пасажирів другого ряду також є роз’єми USB-А/Type-C, можливість регулювання температури та навіть підігрів сидінь.

Окрім цього є ще й третій ряд для двох пассажирів, а завдяки повздовжньому регулюванню другого ряду туди доволі легко потрапити. Окрім цього, варто звернути увагу й на широкий кут відкривання задніх дверей, завдяки якому спрощується доступ до третього ряду.

Третій ряд сидінь цілком годиться для дітей та підлітків. Якщо говорити про дорослих пасажирів, то я би обмежився ситуаціями, коли потрібно когось підвезти у місті на коротку відстань. Все ж обмеження у просторі є, і подорож у 200-500 км буде не надто комфортною.

Об’єм багажника становить 485 л, якщо ви використовуєте лише два ряди сидінь, та 177 л, якщо задіяний третій ряд.

Що нового в техніці Nissan X-Trail

Новий Nissan X-Trail оснащений новим трициліндровим турбобензиновим мотором об’ємом 1,5 л зі змінним ступенем стискання. Двигун має максимальну потужність 163 к.с., максимальний крутильний момент 300 Нм та працює в парі з варіатором.

Силова установка Nissan X-Trail доповнена технологією “м’якого гібриду”, яка накопичує енергію від рекуперації під час гальмування та використовує її під час старту з місця, прискорення та на підйомах. Також накопичена енергія використовується для живлення систем Nissan X-Trail, коли двигун вимкнено.

Як стверджує виробник, єдина відмінність із цією системою – це економія пального та комфорт.

Ще одна особливість версій з “м’яким гібридом” – вони бувають виключно передньопривідні.

Тепер перейдемо до динаміки, комфорту та тієї самої економії палива, про яку вже згадали вище.

Якщо ми говоримо про Nissan X-Trail, як про сімейний автомобіль, то його динамічних якостей цілком достатньо для впевненого пересування з п’ятьма пасажирами на борту та багажем. Nissan X-Trail просто створений для сімейного комфорту, тому й очікувати від нього блискавичних прискорень та спортивного драйву не варто. Хоча, як на мене, новому Nissan X-Trail абсолютно нічого не бракує в сенсі розгону, потужності та реакції на натискання педалі газу.

Витрата пального у змішаному циклі під час тест-драйву в нас становила 7,5 л на 100 км.

Не будемо забувати, що це все ж семимісний кросовер, вагою 1640 кг та трициліндровим двигуном.

Підвіска Nissan X-Trail доволі збалансована та дає йому змогу впевнено почуватися на наших дорогах. Хотілося би також відзначити хорошу шумоізоляцію та комфорт в салоні.

Наостанок хотів би додати, що навіть за відсутності повного приводу кліренс Nissan X-Trail становить 210 мм, що дає змогу абсолютно спокійно пересуватися поза асфальтом. Про бездоріжжя мова не йде, але для вилазок за місто та для подолання міських бордюрів цілком достатньо.

Скільки коштує Nissan X-Trail

Тестовий Nissan X-Trail 1,5 VC-T MHEV з варіатором та переднім приводом, в максимальній комплектації Tekna+ коштує 1 780 240 грн.

Visia – найпростіша комплектація Nissan X-Trail 1,5 VC-T MHEV з варіатором та переднім приводом обійдеться 1 248 070 грн.

Якщо ж говорити про найдорожчу версію, то це повноцінний гібрид Nissan X-Trail 1,5 E-Power з повним приводом e-4orce, який у топовій комплектації Tekna+ коштує 2 064 680 грн.

Висновки

Новий Nissan X-Trail видозмінився кардинально і в усьому. Новий дизайн, новий інтер’єр, нові технології. Якісний, сучасний, сімейний та економічний – ось, як я охарактеризував би Nissan X-Trail.

Вирішувати, як завжди, вам.