На тест-драйв Фактов ICTV попал кроссовер Nissan Qashqai E-Power. Продажи Nissan Qashqai E-Power в Украине стартовали только весной этого года, вот и мы решили выяснить, что такое E-Power и как новая версия отличается от других.

Чем внешне отличается Nissan Qashqai E-Power от обычного Nissan Qashqai

Формы, черты, силуэт – общая картинка осталась такой же для всех версий.

Все отличия скрываются в деталях, а именно – в наличии на кузове дополнительных логотипов E-Power, видоизмененной радиаторной решетки, новых лого на решетке и багажнике.

Других отличий я не нашел, хотя, не исключено, что они все же есть.

Чем в салоне отличается Nissan Qashqai E-Power от обычного Nissan Qashqai

Концептуально салон Nissan Qashqai E-Power не отличается от обыкновенной версии. Здесь все достаточно знакомо – качественные материалы, продуманная эргономика и современный интерьер.

Однако отличия все же есть, и касаются они в основном вещей, непосредственно связанных с электрификацией.

Другой стала панель приборов, на которой классический тахометр несколько “элекрифицировался” и добавился уровень заряда батареи.

Кроме того, видоизменился селектор КПП, а вблизи возле него добавились две кнопки – EV (полностью электрический режим движения) и e-Pedal (режим максимальной рекуперации).

Интерьер произвел положительные впечатления, больше всего привлекло внимание качество материалов и внимание к деталям, которое четко просматривается в последних моделях Nissan.

Качественный, компактный, современный – вот три слова, которыми я описал бы интерьер Nissan Qashqai E-Power.

Что касается багажника, то здесь есть определенные изменения, не наилучшим образом отразившиеся на объеме и компоновке багажника.

Определенное пространство и объем пришлось отдать под компоненты гибридной системы, и с этим просто нужно смириться.

Чем в технике отличается Nissan Qashqai E-Power от обычного Nissan Qashqai

Теперь перейдем к самому главному – техническим особенностям Nissan Qashqai E-Power.

Nissan Qashqai E-Power – это последовательный гибрид, сочетающий в себе турбобензиновый двигатель (1,5 л/3 цилиндра), заряжающий аккумулятор, и питающий электрический мотор (190 л. с./330 Нм), передающий крутящий момент на колеса.

Если говорить максимально простыми и понятными словами, бензиновый двигатель выполняет роль генератора энергии, которой питает батарею и электромотор.

В этой схеме подзаряжать батарею можно только двумя способами – с помощью бензинового двигателя и рекуперации энергии.

То есть, пользователь в эту схему попадает только когда заправляет авто бензином или активирует режим е-Pedal. В режиме усиленной рекуперации е-Pedal автомобиль начинает активно замедляться, как только вы отпускаете педаль газа и тем самым подзаряжает батарею. Как утверждает производитель, е-Pedal – это фактически одна педаль для ускорения и торможения.

Еще одной особенностью Nissan Qashqai E-Power является отсутствие трансмиссии, то есть вместо привычной АКПП здесь использован редуктор электромотора, как у электромобилей.

Если же говорить об экономии топлива, то здесь меня Nissan Qashqai E-Power приятно удивил. Расход топлива составил 5,2 л на 100 км в довольно интенсивном ритме и в смешанном цикле вождения.

Еще одной особенностью Nissan Qashqai является то, что версия E-Power бывает только переднеприводной.

Если говорить о поведении Nissan Qashqai E-Power и впечатлении от вождения, то он больше похож на электромобиль. Это касается и отклика на педаль газа, и отсутствия классической КПП, и тишины в салоне, и много чего еще. Nissan Qashqai E-Power идет в ногу со временем, но все еще держится за ДВС. Происходит некая ласковая электрификация, я бы так сказал.

На выходе мы получаем нечто среднее между электромобилем и автомобилем с ДВС, что справедливо можно назвать гибридом.

Сколько стоит Nissan Qashqai E-Power

Самая доступная версия Nissan Qashqai E-Power в комплектации N-Connecta – 1 526 290 грн.

Максимальная комплектация Nissan Qashqai E-Power Tekna+, как была у нас на тест-драйве, обойдется в 1 753 160 грн.