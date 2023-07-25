На тест-драйв Фактів ICTV потрапив оновлений кросовер Mazda CX-5. Ми вирішили дізнатися, що оновилось, а що ж залишилося без змін у доволі популярної моделі серед українських автовласників. У нас на тест-драйві була Mazda CX-5 у максимальній комплектації ТОP (2,5 л/6-АКПП/AWD).

Що нового в дизайні Mazda CX-5

Почнемо з козирів Mazda CX-5 – зовішній вигляд. Змін у дизайні небагато, але вони є. Видозмінилася передня та задня оптика, а разом з нею дещо змінили вигляд передній та задній бампери. Також оновилася й решітка радіатора, яка стала виразнішою.

Якщо попередники Mazda CX-5 по нижньому контуру кузова, на порогах та на колісних арках мали накладки з матового пластику, то зараз з’явилася можливість замовити ці елементи у кольорі кузова. Проте це доступно лише для максимальної комплектації.

Якщо коротко, то все зводиться до легких косметичних змін, а от загальна картина залишилася незмінною. І ось тут, як на мене, японці не прогадали. Концептуально Mazda CX-5 залишилася вірна стилю, та й навіщо змінювати те, що й так подобається покупцю.

Що нового в інтер’єрі Mazda CX-5

Як і у попередників, салон оновленої Mazda CX-5 розроблявся в концепції Jinba-Ittai – єдність водія та автомобіля. І справді, ергономіка тут на найвищому рівні. Все на своїх місцях і орієнтовано на водія.

Зручні сидіння зі шкіри Nappa з пам’яттю положень, підігрівом та вентиляцією. Бонусом до цього йде підігрів керма.

Мультимедійна система залишилася без змін. Вона проста в керуванні, доволі інтуїтивна, проте здається вже дещо застарілою порівняно з мультимедіа Mazda CX-30. Те саме можу сказати і про якість зображення камер кругового огляду, яка відверто кульгає, якщо порівнювати з тією ж Mazda CX-30.

Тепер до змін у салоні, яких ще менше, ніж зовні, але вони є й з’являлися поступово. Після чергових оновлень на панелі приладів з’явився цифровий екран зі спідометром, відображенням режимів водіння та бортовими даними. Також з’явилася бездротова зарядка та бездротовий Apple CarPlay.

Ну і наостанок – з’явився перемикач режимів водіння, яких є три: Sport, Normal та Off-road.

Позаду практично без змін, хоча тут і додати особливо нічого. Спинка сидінь заднього ряду регулюється за кутом нахилу, є підігріви сидінь, підлокітник та порти для зарядок.

Щодо якості матеріалів, виконання та стилю – питань жодних. Щодо простору теж немає запитань, адже його вдосталь.

Багажник теж без змін – 458 л. Проте дещо змінилася фальшпідлога, яка стала двоскладовою. Тепер її можна встановлювати у двох положеннях.

Що нового в техніці Mazda CX-5

Тестова Mazda CX-5 була представлена з атмосферним бензиновим двигуном об’ємом 2,5 л, потужністю 194 к.с. / 258 Нм (4000 об.хв) та 6-АКПП. Також наша версія була повнопривідною.

Зі змінами тут все дуже просто – є лише одна. І ця зміна пов’язана з налаштуваннями двигуна, які повернули до стандартів Євро-5. Оскільки Верховна Рада відклала впровадження стандарту Євро-6 до 2025 року, це дало змогу автомобільним імпортерам завозити автомобілі стандарту Євро-5.

Що це означає простими словами? Якщо коротко, то завдяки поверненню до стандарту Євро-5 Mazda CX-5 стане трохи більш жвавою на старті з місця та активніше реагуватиме на натискання педалі газу.

У всьому іншому Mazda CX-5 залишилася вірною своїм традиціям – комфортна підвіска, передбачувана поведінка на дорозі та збалансований характер.

До цього всього додамо неабиякий пакет систем безпеки: адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон, попередження про виїзд зі смуги руху, систему контролю розташування автомобіля щодо розмітки, систему екстреного гальмування, а також оновлену систему безпечного гальмування в місті з розпізнаванням пішоходів.

Середні витрати пального на тест-драйві у мене становили 9,5 л на 100 км. Доволі непоганий показник для повноцінного кросовера з 2,5 л двигуном та повним приводом.

Скільки коштує Mazda CX-5

Базова версія Mazda CX-5 Touring з бензиновим 2,0 л двигуном, 6-АКПП та переднім приводом коштує 1 193 600 грн.

Максимальна версія Mazda CX-5 Top з бензиновим 2,5 л двигуном, 6-АКПП та повним приводом коштує 1 730 800 грн.

Підсумок

Збалансована, комфортна та мінімально оновлена Mazda CX-5 залишилася вірна традиціям, а рестайлінг пішов лише на користь.

У деяких моментах оновлень все ж хотілося б більше, як-от із мультимедіа, але маємо те, що маємо.

Вирішувати, як завжди, вам.