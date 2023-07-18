На тест-драйв Фактів ICTV потрапив кросовер Mazda CX-30. Якщо розібратися з внутрішнім позиціонуванням Mazda CX-30, то можна її сміливо розмістити між Mazda CX-3 та Mazda CX-5. Як на мене, то навіть ближче до Mazda CX-5, тож у порівняннях будемо орієнтуватися на старшого брата.

Дизайн Mazda CX-30

Mazda CX-30 має cучасний, стильний вигляд та здалеку дуже схожа на Mazda CX-5, особливо у фірмовому кольорі Soul Red Crystal Metallic.

Mazda CX-30 виділяють накладки з матового пластику по контуру кузова, які здебільшого виконують декоративну функцію, хоча й натякають на позашляхові можливості кросовера.

М’язисті форми кузова, пластикове обрамлення по контуру та фірмовий колір додали перчинки дизайну і створили дещо агресивний стиль, як на мене.

Салон

Салон виконаний за зразком нової Mazda3, на базі якої й побудовано сам автомобіль Mazda CX-30.

Панель приладів складається з двох аналогових колодязів і цифрового екрану між ними.

Кермо зроблене за прикладом Mazda3 та відмінно вписалося в саму концепцію салону. Все в автомобілі орієнтовано на водія та розміщено в потрібних місцях, до ергономіки – жодних питань.

Дисплей мультимедіа розташований так, щоб не заважати огляду і дещо скерований у бік водія. Одразу ж відзначу якість картинки та камер кругового огляду, яка приємно дивує у порівнянні з мультимедіа на поточній версії Mazda CX-5.

Екран мультимедіа не сенсорний, а з керуванням джойстиком, у фірмовому стилі Mazda.

Блок керування клімат-контролем кнопковий – вдале рішення, яке дозволяє без проблем орієнтуватися та керувати кліматом в русі.

Для пасажирів позаду є підлокітник і окремі дефлектори обдуву. USB-роз’ємів для пасажирів другого ряду, на жаль, не виявилося.

Якщо говорити про простір салону, то Mazda CX-30 – компактний автомобіль, та не варто очікувати від нього забагато.

Місця достатньо, проте якщо порівнювати з салоном Mazda CX-5, то старший брат тут поза конкуренцією.

Об’єм багажника Mazda CX-30 становить 422 л, п’яті дверцята обладнані електроприводом, а під фальшпідлогою сабвуфер системи Bose, який встановлюється в топовій комплектації.

Динаміка

Mazda CX-30 обладнана атмосферним бензиновим двигуном об’ємом 2,0 л (150 к.с. /213 Нм ), який працює в парі з 6-АКПП.

КПП і двигун працюють злагоджено, хоча і не демонструють рекордних показників розгону. Mazda CX-30 розганяється 100 км/год за 10,4 с.

Середні витрати палива на тест-драйві становили 7,5-8,0 л на 100 км.

Підвіска досить пружна, збита, а місцями навіть дещо жорстка, як на мене. Особливо це відчувається по задній підвісці, адже позаду в Mazda CX-30 використана торсіонна балка.

У нас на тест-драйві була версія Mazda CX-30 з повним приводом, що разом із кліренсом 180 мм. Звісно, Mazda CX-30 не претендує на звання короля бездоріжжя, проте повний привід і збільшений дорожній просвіт додають чималої впевненості поза асфальтованим покриттям.

Гібрид Mazda CX-30

У Mazda CX-30 реалізована система Mild Hybrid, що під час гальмування заряджає додаткову батарею, від якої живляться системи автомобіля, що розвантажує ДВЗ. Крім цього, є додатковий електродвигун, який додає потужності на старті з місця, допомагаючи бензиновому двигуну. Роботу цього гібрида ви не помітите, все відбувається автоматично та без жодного втручання користувача.

Як із безпекою у Mazda CX-30

Mazda CX-30 нашпигована системами безпеки i-ACTIVSENSE.

Комплекс містить адаптивний круїз-контроль, систему попередження про виїзд з смуги руху, систему контролю розташування автомобіля щодо розмітки, системи екстреного гальмування, а також моніторинг перехресного трафіку під час руху заднім ходом. Загалом, із безпекою все гаразд.

Скільки коштує Mazda CX-30

Базова комплектація Mazda CX-30 Style з двигуном 2,0 л, 6-АКПП та переднім приводом коштує 1 130 200 грн.

Максимальна комплектація Mazda CX-30 Premium з двигуном 2,0 л, 6-АКПП та повним приводом, така, як була у нас на тесті, коштує 1 335 400 грн.

Підсумок

Як на мене, Mazda CX-30 – компактна альтернатива Mazda CX-5 з своїми плюсами та мінусами. Сучасний дизайн, фірмовий стиль Mazda, добре продуманий та ергономічний салон, відмінна якість мультимедіа – все це про Mazda CX-30.

Але є й нюанси – якщо вам дуже важливі простір салону та комфортна підвіска, тоді краще придивитися до Mazda CX-5.

Вирішувати, як завжди, вам.