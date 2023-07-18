Если разобраться с внутренним позиционированием Mazda CX-30, можно смело разместить ее между Mazda CX-3 и Mazda CX-5. По-моему, даже ближе к Mazda CX-5, поэтому в сравнениях будем ориентироваться на старшего брата.

Дизайн Mazda CX-30

Mazda CX-30 выглядит современно, стильно и издалека очень похожа на Mazda CX-5, особенно в фирменном цвете Soul Red Crystal Metallic.

Mazda CX-30 выделяют накладки из матового пластика по контуру кузова, которые выполняют декоративную функцию, хотя и намекают на внедорожные возможности кроссовера.

Мускулистые формы кузова, пластиковое обрамление по контуру и фирменный цвет добавили перчинки дизайну и создали слегка агрессивный стиль, как по-моему.

Салон Mazda CX-30

Салон выполнен по образцу новой Mazda3, на базе которой и построен сам автомобиль Mazda CX-30.

Приборная панель состоит из двух аналоговых колодцев и цифрового экрана между ними.

Руль сделан по примеру Mazda3 и отлично вписался в саму концепцию салона. Все в автомобиле ориентировано на водителя и размещено в нужных местах, к эргономике никаких вопросов.

Дисплей мультимедиа расположен так, чтобы не мешать обзору и несколько повернут в сторону водителя.

Сразу отмечу качество картинки и камер кругового обзора, которое приятно удивляет по сравнению с мультимедиа на текущей версии Mazda CX-5.

Экран мультимедиа не сенсорный, а с управлением джойстиком в фирменном стиле Mazda.

Блок управления климат-контролем кнопочный – удачное решение, позволяющее без проблем ориентироваться и управлять климатом в движении.

Для пассажиров сзади есть подлокотник и отдельные дефлекторы обдува. USB-разъемов для пассажиров второго ряда, к сожалению, не оказалось.

Если говорить о пространстве салона, то Mazda CX-30 – компактный автомобиль, и не стоит ожидать от него слишком много.

Места достаточно, однако если сравнивать с салоном Mazda CX-5, то старший брат здесь вне конкуренции.

Объем багажника Mazda CX-30 составляет 422 л, пятая дверца оборудована электроприводом, а под фальшполом сабвуфер системы Bose, устанавливаемый в топовой комплектации.

Динамика Mazda CX-30

Mazda CX-30 оборудован атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,0 л (150 л.с./213 Нм), который работает в паре с 6-АКПП.

КПП и двигатель работают слаженно, хотя и не демонстрируют рекордных показателей разгона. Mazda CX-30 разгоняется 100 км/ч за 10,4 с.

Средний расход топлива на тест-драйве составил 7,5-8,0 л на 100 км.

Подвеска довольно упругая, сбитая, а местами даже несколько жесткая, как по мне. Особенно это ощущается по задней подвеске, ведь сзади у Mazda CX-30 использована торсионная балка.

У нас на тест-драйве была версия Mazda CX-30 с полным приводом вместе с клиренсом 180 мм. Конечно, Mazda CX-30 не претендует на звание короля бездорожья, однако полный привод и увеличенный дорожный просвет придают немалую уверенность вне асфальтированного покрытия.

Гибрид Mazda CX-30

В Mazda CX-30 реализована система Mild Hybrid, которая во время торможения заряжает дополнительную батарею, от которой питаются системы, что разгружает ДВС автомобиля. Кроме этого, есть дополнительный электродвигатель, который добавляет мощности на старте с места, помогая бензиновому двигателю. Работу этого гибрида вы не заметите, все происходит автоматически и без вмешательства пользователя.

Как с безопасностью у Mazda CX-30

Mazda CX-30 напичкана системами безопасности i-ACTIVSENSE.

Комплекс включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения о выезде из полосы движения, систему контроля расположения автомобиля по разметке, систему экстренного торможения, а также мониторинг перекрестного трафика во время движения задним ходом. В общем, с безопасностью все хорошо.

Сколько стоит Mazda CX-30

Базовая комплектация Mazda CX-30 Style с двигателем 2,0 л, 6-АКПП и передним приводом стоит 1 130 200 грн.

Максимальная комплектация Mazda CX-30 Premium с двигателем 2,0 л, 6-АКПП и полным приводом, как была у нас на тесте, стоит 1 335 400 грн.

Итог

Как по мне, Mazda CX-30 – компактная альтернатива Mazda CX-5 со своими плюсами и минусами. Современный дизайн, фирменный стиль Mazda, хорошо продуманный и эргономичный салон, отличное качество мультимедиа – все это о Mazda CX-30.

Но есть и нюансы – если вам очень важны простор салона и комфортная подвеска, тогда лучше присмотреться к Mazda CX-5.

Решать, как обычно, вам.