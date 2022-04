Компанія Tesla Ілона Маска відкликає майже 595 тис. електрокарів через неполадки. Йдеться про функцію Boombox, яка вже давно під наглядом влади США.

Електрокари Tesla не мають звичайного гудку, тому компанія пішла на крайні заходи – в авто встановлюються зовнішні динаміки, які відтворюють будь-який легальний звук для привернення уваги пішоходів. Раніше користувачі сімох могли додавати сигнали, але це було заборонено законами США ще на початку лютого 2022 року. Тоді компанія Маска відкликала автомобілі Tesla і вимкнула функцію Boombox – нею можна було користуватися лише коли авто стоїть.

Тепер Національна адміністрація безпеки дорожнього руху побачила порушення у неможливості відтворення сигналу на транспорті, що вилилося в справжню проблему для компанії Ілона Маска, про що він повідомив у Twitter.

The fun police made us do it (sigh)

— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2022