Компания Tesla Илона Маска отзывает почти 595 тыс. электрокаров из-за неполадок. Речь идет о функции Boombox, которая уже давно под присмотром властей США.

У электрокаров Tesla нет обычного гудка, поэтому компания пошла на крайние меры — в авто устанавливаются внешние динамики, которые воспроизводят любой легальный звук для привлечения внимания пешеходов. Раньше пользователи семи могли добавлять сигналы, но это было запрещено законами США еще в начале февраля 2022 года. Тогда компания Маска отозвала автомобили Tesla и выключила функцию Boombox — ею можно было пользоваться только когда авто стоит.

Теперь Национальной администрации безопасности дорожного движения увидела нарушение в невозможности воспроизведения сигнала на транспорте, что вылилось в настоящую проблему для компании Илона Маска, о чем он сообщил в Twitter.

The fun police made us do it (sigh)

— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2022