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Авто

Tesla отзывает 594 тыс. электрокаров из-за “немоты авто”

15 апреля 2022, 17:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla
Источник: Unsplash

Компания Tesla Илона Маска отзывает почти 595 тыс. электрокаров из-за неполадок. Речь идет о функции Boombox, которая уже давно под присмотром властей США.

У электрокаров Tesla нет обычного гудка, поэтому компания пошла на крайние меры — в авто устанавливаются внешние динамики, которые воспроизводят любой легальный звук для привлечения внимания пешеходов. Раньше пользователи семи могли добавлять сигналы, но это было запрещено законами США еще в начале февраля 2022 года. Тогда компания Маска отозвала автомобили Tesla и выключила функцию Boombox — ею можно было пользоваться только когда авто стоит.

Теперь Национальной администрации безопасности дорожного движения увидела нарушение в невозможности воспроизведения сигнала на транспорте, что вылилось в настоящую проблему для компании Илона Маска, о чем он сообщил в Twitter.

— Полиция веселья заставила нас сделать отзыв, — заявил миллиардер.

Компания отзывает автомобили моделей S, X и Y 2020–2022 годов, а также Model 3 2017–2022 годов. Завозить электрокары на ремонт в СТО не нужно — Tesla самостоятельно обновится с помощью беспроводной сети бесплатно.

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Теги
Tesla , Автомобилисты
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