Повноцінний автопілот Tesla FSD з’явиться в електрокарах до кінця 2022 року. Ілон Маск поділився своїми амбітними планами – передова система має всі шанси вийти з бета-тесту.

Мільярдер на конференції з енергетики заявив, що повноцінний автопілот планують запускати у США та Європі. Головні пріоритети Tesla – змусити автомобілі бути здатними до самостійного водіння без участі людини.

Відомо, що система FSD тестується водіями Tesla з 2020 року, а функції, які вона включає, активно випробовують ще з 2015 року.

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Автопілот має такі функції – круїз-контроль з урахуванням дорожнього руху, автоматичне керування при русі по чітко позначених смугах і автоматичне паркування.

Щоправда, з амбітними планами Маска погоджуються не всі – у світі продовжує зростати контроль над технологіями автопілота.

За даними регуляторів у США, станом на 15 травня, із 392 аварій за участю автопілота 273 з них припадали на Tesla. Щоправда, на цьому далася взнаки популярність автомобілів від Маска.

– Я намагаюся завершити дві задачі до кінця року, – це вивести наш зореліт на орбіту … і потім мати автомобілі Tesla, які можуть керуватися автопілотом, – заявив Ілон.

Щоправда, сама послуга автопілота не є безкоштовною, навіть для фанатів Tesla. Вона продається як додаткова функція, і з вересня автопілот обійдеться в $15 тис. Про причини подорожчання мільярдер не повідомив.