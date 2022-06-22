Ситуация с ценами на топливном рынке Украины постепенно стабилизируется. Однако средняя стоимость зависит от того, в каких областях и на какой АЗС заправлять машину.

По состоянию на 22 июня цены на бензин А-95 стартуют от 50,40 грн за литр, на дизельное топливо – от 56,00 грн за литр, а на автогаз – от 40,96 грн.

Цены колеблются в зависимости от региона, в котором нужно заправить автомобиль. В частности, дешевле бензин стоит в Волынской, Черниговской, Николаевской, Полтавской и Херсонской областях.

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Дизельное топливо можно купить по меньшей стоимости в этих же регионах, однако в этот список еще добавляется Житомирская область.

Если же оценивать стоимость с учетом цен на автозаправочных станциях, то бензин А-95 дешевле всего предлагают UPG, Авиас и Укрнефть – от 48,90 до 50 грн за литр. Самый дорогой ценник установили Укргаздобыча за 52 грн и Катрал за 59 грн за литр.

Дизельное топливо стоит дешевле на Авиас и Укрнафте – 55 грн за литр, а автогаз можно приобрести по меньшей стоимости на АЗС UPG и Автотранс – за 37 грн и 40,97 грн за литр соответственно.