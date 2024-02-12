Гібридні авто в Україні продовжують завойовувати популярність. Так, у січні 2024 року наші водії купили 1,4 тис. авто з ДВЗ та електродвигуном. Саме час дізнатися, які моделі купувалися найчастіше.

Найпопулярніші гібридні авто січня 2024 року в Україні

Експерти з Укравтопрому зазначили, що кількість куплених гібридних авто в січні 2024 року на 72% більша, ніж за аналогічний період у 2023 році.

Примітно, що гібриди становлять 53% усіх нових куплених авто в Україні в перший місяць цього року.

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Так, серед таких авто з салону беззаперечно лідирує Toyota Rav-4 – 151 авто. Друге місце за Nissan X-Trail з показником у 57 авто, а трійку лідерів замикає люксова Toyota Camry – 50 авто.

Рейтинг авто з пробігом помітно відрізняється – тут лідирує американський автопром – перше місце за Ford Fusion – 84 реєстрації. Друге місце зайняв знайомий усім Chevrolet Volt – 42 авто, і третє місце посідає Toyota Prius – 37 авто.

Заміна ДВЗ на електродвигун – це не остання ідея виробників авто, з якою зіткнуться водії. Відомо, що нові автомобілі оснастять чорними скриньками. Цей пристрій допоможе розкрити всі подробиці ДТП. Таку вимогу висунув ЄС, і вона набуває чинності вже з літа 2024 року.