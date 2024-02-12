Гибридные авто в Украине продолжают завоевывать популярность. Так, в январе 2024 наши водители купили 1,4 тыс. авто с ДВС и электродвигателем. Самое время узнать, какие модели покупались чаще остальных.

Самые популярные гибридные авто января 2024 в Украине

Эксперты из Укравтопрома отметили, что количество купленных гибридных авто в январе 2024 на 72% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Примечательно, что гибриды составляют 53% всех новых купленных авто в Украине в первый месяц этого года.

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Так, среди таких авто из салона безоговорочно лидирует Toyota Rav-4 — 151 авто. Второе место за Nissan X-Trail с показателем в 57 авто, а тройку лидеров замыкает люксовая Toyota Camry — 50 авто.

Рейтинг авто с пробегом заметно отличается — здесь лидирует американский автопром — первое место за Ford Fusion — 84 регистраций. Второе место за знакомым для всех Chevrolet Volt — 42 авто, и третье место занимает Toyota Prius — 37 авто.

Замена ДВС на электродвигатель — это не последняя идея производителей авто, с которым столкнутся водители. Известно, что новые автомобили оснастят черными ящиками. Это устройство поможет раскрыть все подробности ДТП. Такое требование выдвинул ЕС, и оно вступает в силу уже с лета 2024 года.