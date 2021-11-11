70-річний Микола Іванович на Чернігівщині здивував Україну своїми вміннями — він власноруч створив ретро-кабрілет, який не лише працює, а й привертає увагу оточення. Про всі секрети збирання авто дізнавалися Вікна-Новини.

Усе життя дідусь мріяв про ідеальне авто. А потім взяв інструменти та почав створювати мрію сам. Тепер дідусь — зірка у своєму містечку на Чернігівщині.

– У дитинстві я ріс у бідній сім’ї, коли Запорожець коштував як крутий Mercedes. Створив авто не тому що розумний, а через те, що я такий бідний. Транспорт такого класу коштує близько $1 млн, – розповідає дідусь.

Миколі Івановичу зараз 70, і він працює на місцевому заводі. За свій вік перебрав, перекрутив та поїздив на різних авто.

Однак, 4 роки тому вирішив зробити щось ідеальне — своє.

– У мене взагалі американське мислення. Довжина авто повинна бути максимальною, як і ширина. Це не машина, це – витвір мистецтва, – ділиться своїми думками Микола Іванович.

За основу взято старенький американський джип, який кардинально переробили. Навіть автоматичну коробку передач довелося замінити.

Зрізав дах — для ефекту. Замість задніх ліхтарів — вставив плафони від коридорних ламп, зате дешево. А ще вийняв усю електроніку — їй пан Микола не довіряє.

– Спідометр тут стояв якийсь трифазний з генератором. Для чого він? Я поставив з велосипеда. – Хоча сюди не підходить. Не встигає рахувати кілометри, — розповідає про недоліки майстер.

А в центрі великого містечка, звідки пан Микола родом, його кабріолет ледь не беруть штурмом, аби покататись. Він не приховує — робити авто в 70 років нелегко. Але заради чогось ідеального — ладен працювати навіть у такому віці. Зупинятися на готовому авто він не планує — у гаражі стоїть майбутній суперкар.

Свій уже готовий транспортний засіб пан Микола готовий продати. Щоправда, дешевити не буде. Бо ще так багато нереалізованих планів. За $50 тис. він готовий попрощатися зі своїм авто і вкинути ці гроші у створення нової, ще кращої автівки.