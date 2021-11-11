70-летний Николай Иванович на Черниговщине удивил Украину своими умениями — он сам создал ретро-кабрилет, который не только работает, но и привлекает внимание окружающих. Все секреты сборки авто узнавали Вікна-Новини.

Всю жизнь дедушка мечтал об идеальном авто. А потом взял инструменты и стал создавать мечту сам. Теперь дедушка звезда в своем городке на Черниговщине.

– В детстве я рос в бедной семье, когда Запорожец стоил как крутой Mercedes. Создал это авто не потому что умный, а потому, что я такой бедный. Транспорт такого класса стоит около $1 млн, – рассказывает дедушка.

Николаю Ивановичу сейчас 70 и он работает на местном заводе. За свой возраст перебрал, перекрутил и поездил на разных авто.

Однако 4 года назад решил сделать что-то идеальное – свое.

– У меня вообще американское мышление. Длина авто должна быть максимальной, как и ширина. Это не машина, это – произведение искусства, – делится своими мыслями Николай.

За основу взят старенький американский джип, который кардинально переработали. Даже автоматическую коробку пришлось заменить.

Срезал крышу – для эффекта. Вместо задних фонарей вставил плафоны от коридорных ламп, зато дешево. А еще вынул всю электронику — ей Николай не доверяет.

– Спидометр здесь стоял какой-то трехфазный с генератором. Зачем он? Я поставил с велосипеда. Хотя сюда он не подходит. Не успевает считать километры, – рассказывает о недостатках мастер.

А в центре большого городка, откуда Николай родом, его кабриолет почти берут штурмом, чтобы прокатиться. Он не скрывает – делать авто в 70 лет нелегко. Но ради чего-то идеального — готов работать даже в таком возрасте. Останавливаться на готовом авто он не планирует – в гараже стоит будущий суперкар.

Уже готовое транспортное средство Николай готов продать. Правда, дешеветь не будет. Потому что очень много нереализованных планов. За $50 тыс. он готов попрощаться со своим авто и вбросить эти деньги в создание нового, еще лучшего автомобиля.