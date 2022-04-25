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Сліпа, як кріт: Tesla на автопілоті врізалася у приватний літак за $3,5 млн

25 Квітня 2022, 13:48
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla
Джерело: Depositphotos

Автомобіль Tesla з увімкненим автопілотом врізався в приватний літак вартістю $3,5 млн. Це сталося в США, а відео поділився випадковий перехожий у Reddit.

Відомо, що пригоду спостерігали під час заходу авіабудівної компанії Cirrus. За словами очевидця, у Tesla на момент ДТП не було пасажирів та водія. Власник електрокара використовував функцію Smart Summon, яка дозволяє автомобілю Tesla залишати місце для паркування і об’їжджати перешкоди до свого власника.

Користувач Reddit додав, що автомобіль на шляху до водія перед цим об’їхав кілька літаків, але врізався в найдорожчу модель.

Схоже, компанії Ілона Маска доведеться попрацювати над технологією, інакше такі випадки будуть дуже частими, враховуючи популярність авто як у США, так і в усьому світі.

Зараз компанія Tesla розв’язує проблеми з іншими функціями електрокарів – йдеться про систему Boombox, яка відповідає за зовнішні динаміки. Відтворювати звуки зовні авто необхідно через відсутність сигнального гудка в Tesla – у багатьох країнах без нього їздити дорогами заборонено.

Компанія Маска відкликає майже 600 тис. електрокарів, щоб зробити їзду своїх авто законною, повернувши звуковий сигнал.

Теги
Tesla, Ілон Маск, автопілот
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