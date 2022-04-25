Автомобиль Tesla с включенным автопилотом врезался в приватный самолет стоимостью $3,5 млн. Это произошло в США, а видео поделился случайный прохожий в Reddit.

Известно, что происшествие наблюдали во время мероприятия авиастроительной компании Cirrus. По словам очевидца, в Tesla на момент ДТП не было пассажиров и водителя. Владелец электрокара использовал функцию Smart Summon, которая позволяет автомобилю Tesla покидать парковочное место и объезжать препятствия к своему владельцу.

Пользователь Reddit добавил, что автомобиль на пути к водителю перед этим объехал несколько самолетов, но врезался в самую дорогую модель из всех.

Похоже, компании Илона Маска придется поработать над технологией, иначе подобные случаи будут очень частыми, учитывая популярность авто как в США, так и во всем мире.

Сейчас компания Tesla решает проблемы с другими функциями электрокаров — речь идет о системе Boombox, которая отвечает за внешние динамики. Воспроизводить звуки снаружи авто необходимо из-за отсутствия сигнального гудка в Tesla — во многих странах без него ездить по дорогам запрещено.

Компания Маска отзывает почти 600 тыс. электрокаров, чтобы сделать езду своих авто законной, вернув звуковой сигнал.