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Слепая, как крот: Tesla на автопилоте врезалась в частный самолет за $3,5 млн

25 апреля 2022, 13:48
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla
Источник: Depositphotos

Автомобиль Tesla с включенным автопилотом врезался в приватный самолет стоимостью $3,5 млн. Это произошло в США, а видео поделился случайный прохожий в Reddit.

Известно, что происшествие наблюдали во время мероприятия авиастроительной компании Cirrus. По словам очевидца, в Tesla на момент ДТП не было пассажиров и водителя. Владелец электрокара использовал функцию Smart Summon, которая позволяет автомобилю Tesla покидать парковочное место и объезжать препятствия к своему владельцу. 

Пользователь Reddit добавил, что автомобиль на пути к водителю перед этим объехал несколько самолетов, но врезался в самую дорогую модель из всех.

Похоже, компании Илона Маска придется поработать над технологией, иначе подобные случаи будут очень частыми, учитывая популярность авто как в США, так и во всем мире.

Сейчас компания Tesla решает проблемы с другими функциями электрокаров — речь идет о системе Boombox, которая отвечает за внешние динамики. Воспроизводить звуки снаружи авто необходимо из-за отсутствия сигнального гудка в Tesla — во многих странах без него ездить по дорогам запрещено. 

Компания Маска отзывает почти 600 тыс. электрокаров, чтобы сделать езду своих авто законной, вернув звуковой сигнал.

Теги
Tesla, Илон Маск, автопилот
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