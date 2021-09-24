Чеський автовиробник Skoda опублікував ролик, на якому вертоліт приземляється на дах кросовера Kodiaq.
Компанія захотіла здійснити трюк заради відсилання на аналогічне приземленням вертольота на дах Skoda Yeti в епізоді Top Gear. Британська автомобільна програма посадила літальний апарат на авто рівно 10 років тому.
Втім, компанія Skoda вирішила зробити трюк менш небезпечним — в Top Gear вертоліт приземлився на авто в русі, а Kodiaq практично зупинився перед стикуванням.
Компанія також поліпшила автомобіль для надійності. На даху розмістили спеціальну пластину яка пом’якшує приземлення. Підвіску також помітно модифікували для балансування авто.
Для трюку використовували вертоліт Robinson R22 вагою в 500 кг разом з пілотом і посадковою платформою. Він вдало приземлився, а потім знову злетів.
Skoda показала можливості авто на заході Robinson Helicopter Session 2021 Чехії, де зібралися пілоти та власники вертольотів.
Нагадаємо, що недавно компанія представила новенький Kodiaq з оновленим дизайном і семимісною комплектацією.
Kodiaq 2022 року відтепер доступний з бензиновими та дизельними двигунами з потужністю від 150 до 245 к.с. На вибір також дадуть дві коробки — механічну і семиступневу автоматичну. У топових версіях буде також доступний повний привід, а базові з’являться в продажу тільки з переднім.
Новинка набагато більше свого конкурента Volkswagen Tiguan, хоч вони й побудовані на платформі MQB і коштують однаково.