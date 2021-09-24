Чеський автовиробник Skoda опублікував ролик, на якому вертоліт приземляється на дах кросовера Kodiaq.

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Компанія захотіла здійснити трюк заради відсилання на аналогічне приземленням вертольота на дах Skoda Yeti в епізоді Top Gear. Британська автомобільна програма посадила літальний апарат на авто рівно 10 років тому.

Втім, компанія Skoda вирішила зробити трюк менш небезпечним — в Top Gear вертоліт приземлився на авто в русі, а Kodiaq практично зупинився перед стикуванням.

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Компанія також поліпшила автомобіль для надійності. На даху розмістили спеціальну пластину яка пом’якшує приземлення. Підвіску також помітно модифікували для балансування авто.

Для трюку використовували вертоліт Robinson R22 вагою в 500 кг разом з пілотом і посадковою платформою. Він вдало приземлився, а потім знову злетів.

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Skoda показала можливості авто на заході Robinson Helicopter Session 2021 Чехії, де зібралися пілоти та власники вертольотів.

Нагадаємо, що недавно компанія представила новенький Kodiaq з оновленим дизайном і семимісною комплектацією.

Kodiaq 2022 року відтепер доступний з бензиновими та дизельними двигунами з потужністю від 150 до 245 к.с. На вибір також дадуть дві коробки — механічну і семиступневу автоматичну. У топових версіях буде також доступний повний привід, а базові з’являться в продажу тільки з переднім.

Новинка набагато більше свого конкурента Volkswagen Tiguan, хоч вони й побудовані на платформі MQB і коштують однаково.