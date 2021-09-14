У Великій Британії вийшло четверте покоління хетчбека Skoda Fabia. Автомобіль коштує від $20 тис.

З 28 вересня 2021 року він буде доступний для замовлення у чотирьох комплектаціях та з різними варіантами двигуна: S ($20 611), SE Comfort ($23 217), SE L ($26 238) та Color Edition ($24 185). А у 2022 році з’явиться модель Monte Carlo.

Стандартне обладнання для базової комплектації Fabia S включає світлодіодні фари, 6,5-дюймовий інформаційно-розважальний екран, цифрове радіо DAB, кондиціонер з ручним керуванням і кілька систем ADAS.

Fabia SE має 15-дюймові легкосплавні диски Rotare, протитуманні фари, двухспицеве багатофункціональне шкіряне рульове колесо, задні датчики паркування, регульовані по висоті передні сидіння та шкіряні ручне гальмо та ручки перемикання передач.

Fabia SE L оснащена 16-дюймовими легкосплавними дисками Proxima та хромованими вікнами для більш стильного вигляду. Усередині є більший 9,2-дюймовий інформаційно-розважальний екран з навігаційною системою Amundsen, шість динаміків, автоматичний двозонний кондиціонер, комфортні сидіння, світлодіодні підсвічування для читання, знімний підстаканник, центральний підлокітник, електричні вікна спереду і ззаду, навколишнє освітлення, і декоративна обробка з сірої замші з художніми сірими стрічками.

Fabia Color Edition також має 16-дюймові колеса Proxima. Крім того, в неї є кришки дзеркал, пофарбовані в колір з дахом (металевий графітовий сірий або перламутровий Magic Black), та 8-дюймовий сенсорний екран для інформаційно-розважальної системи Bolero.

Джерело: Carscoops