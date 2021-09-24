Чешский автопроизводитель Skoda опубликовал ролик, на котором вертолет приземляется на крышу кроссовера Kodiaq.
Компания захотела осуществить трюк ради отсылки к аналогичному приземлению вертолета на крышу Skoda Yeti в эпизоде Top Gear. Британская автомобильная программа посадила летательный аппарат на авто ровно 10 лет назад.
Впрочем, компания Skoda решила сделать трюк менее опасным — в Top Gear вертолет приземлился на авто в движении, а Kodiaq практически остановился перед состыковкой.
Компания также улучшила автомобиль для надежности. На крыше разместили специальную пластину которая смягчает приземление. Подвеску также заметно модифицировали для балансировки авто.
Для трюка использовали вертолет Robinson R22 весом в 500 кг вместе с пилотом и посадочной платформой. Он удачно приземлился, а затем снова взлетел.
Skoda показала возможности авто на мероприятии Robinson Helicopter Session 2021 в Чехии, где собрались пилоты и владельцы вертолетов.
Напомним, что недавно компания представила новенький Kodiaq с обновленным дизайном и семиместной комплектацией.
Kodiaq 2022 года теперь доступен с бензиновыми и дизельными двигателями с мощностью от 150 до 245 л.с. На выбор также дадут две коробки — механическую и семиступенчатую автоматическую. В топовых версиях будет также доступен полный привод, а базовые появятся в продаже только с передним.
Новинка намного больше своего конкурента Volkswagen Tiguan, хоть они и построены на платформе MQB и стоят одинаково.