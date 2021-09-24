Чешский автопроизводитель Skoda опубликовал ролик, на котором вертолет приземляется на крышу кроссовера Kodiaq.

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Компания захотела осуществить трюк ради отсылки к аналогичному приземлению вертолета на крышу Skoda Yeti в эпизоде ​​Top Gear. Британская автомобильная программа посадила летательный аппарат на авто ровно 10 лет назад.

Впрочем, компания Skoda решила сделать трюк менее опасным — в Top Gear вертолет приземлился на авто в движении, а Kodiaq практически остановился перед состыковкой.

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Компания также улучшила автомобиль для надежности. На крыше разместили специальную пластину которая смягчает приземление. Подвеску также заметно модифицировали для балансировки авто.

Для трюка использовали вертолет Robinson R22 весом в 500 кг вместе с пилотом и посадочной платформой. Он удачно приземлился, а затем снова взлетел.

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Skoda показала возможности авто на мероприятии Robinson Helicopter Session 2021 в Чехии, где собрались пилоты и владельцы вертолетов.

Напомним, что недавно компания представила новенький Kodiaq с обновленным дизайном и семиместной комплектацией.

Kodiaq 2022 года теперь доступен с бензиновыми и дизельными двигателями с мощностью от 150 до 245 л.с. На выбор также дадут две коробки — механическую и семиступенчатую автоматическую. В топовых версиях будет также доступен полный привод, а базовые появятся в продаже только с передним.

Новинка намного больше своего конкурента Volkswagen Tiguan, хоть они и построены на платформе MQB и стоят одинаково.