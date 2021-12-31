2022 року на українських водіїв можуть очікувати зміни у ПДР. Так, нововведення можуть торкнутися увімкнених фар та зміни сезонних шин.

Відповідний проект постанови про внесення змін до Правил дорожнього руху подав до уряду міністр внутрішніх справ Денис Монастирський

Так, у документ внесено визначення “шина літня”, “шина зимова”, та “шина всесезонна”.

На думку міністра, слід заборонити використовувати транспорт на літній гумі в період з 1 жовтня до 31 березня.

Наразі діє закон, який передбачає використання шини відповідно до стану проїзної частини. У МВС його хочуть скасувати, змушуючи всіх водіїв перевзути свій транспорт під сезон.

Також зміни повинні торкнутися й увімкнених фар. Наразі ходові вогні чи ближнє світло потрібно вмикати у будь-який час доби з 1 жовтня до 1 травня. У МВС хочуть скасувати цей закон, і зобов’язати водіїв використовувати фари цілий рік.

За порушення цих вимог водіїв планують штрафувати, як і інші порушення ПДР.

– Зміни позитивно вплинуть на рівень безпеки дорожнього руху та призведе до зменшення кількості ДТП за участю транспорту, який використовує шини, що не підходять для сезону, — повідомляється в документі.

Також у пояснювальній записці вказується, що потребує проведення консультації з громадськістю. Про терміни проведення процесу не повідомляється.

2022 року водіям підготували великі нововведення. Вже незабаром замінять штрафи, дорожні камери автофіксації стануть розумнішими, а також зобов’яжуть проходити техогляд транспорту. Про те, які зміни очікують на водіїв у 2022 році – читайте на Фактах ICTV.