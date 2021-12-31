В 2022 году на украинских водителей могут ожидать изменения в ПДД. Так, нововведения могут коснуться включенных фар и смены сезонных шин.

Соответствующий проект постановления о внесении изменений в Правила дорожного движения подал в правительство министр внутренних дел Денис Монастырский

Так, в документ внесены определения “шина летняя”, “шина зимняя”, “шина всесезонная”.

По мнению министра, нужно запретить использовать транспорт на летней резине в период с 1 октября по 31 марта.

Сейчас действует закон, который подразумевает использование шины в соответствии с состоянием проезжей части. В МВД его хотят отметить, заставляя всех водителей переобувать свой транспорт под сезон.

Также изменения должны коснутся и включенных фар. Сейчас ходовые огни или ближний свет нужно включать в любое время суток с 1 октября по 1 мая. В МВД его хотят отменить этот закон, и обязать водителей использовать фары круглый год.

За нарушения этих требований водителей планируют штрафовать, как и за другие нарушения ПДД.

— Изменения положительно повлияют на уровень безопасности дорожного движения и приведет к уменьшению количества ДТП с участием транспорта, который использует неподходящие для сезона шины, — сообщается в документе.

Также в пояснительной записке указывается, что требует проведения консультации с общественностью. О сроках проведения процесса не сообщается.

В 2022 году водителям подготовили крупные нововведения. Уже совсем скоро поменяют штрафы, дорожные камеры автофиксации станут умнее, а также обяжут проходить техосмотр транспорта. О том, какие изменения ожидают водителей в 2022 году — читайте на Фактах ICTV.