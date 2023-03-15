В Україні активно штрафують водіїв за тріснуте лобове скло на транспорті. Це стосується і випадків, якщо тріщина невелика і малопомітна.

Експерти з Дорожній адвокат розповіли докладно про штрафи, а також про небезпеку цього порушення.

Так, правоохоронні органи виписують постанову за статтею 121 КУпАП – керування транспортним засобом, який має технічні несправності, з якими його експлуатація забороняється. Водієві доведеться заплатити 340 грн.

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Якщо знову випишуть штраф за тріснуте лобове скло, можуть позбавити прав на 3-6 місяців.

Утім, експерти радять оскаржувати такі постанови від правоохоронних органів.

– Виходячи з диспозиції 1 частини статті 121 КУпАП виключено можливість притягнення водія до адміністративної відповідальності за наявність тріщини у склі. А отже, такі постанови є протиправними і підлягають скасуванню, – заявили адвокати.

Якщо водій не оскаржив рішення – значить він погодився з порушенням, і в разі повторної зупинки може позбутися прав на 3-6 місяців.

Нагадаємо, що з 10 березня у Дію повернули оплату за штрафи ПДР. Деякий час така функція була недоступна, оскільки оплату переводили на інші реквізити. Тепер послуга знову спростить життя водіям, які порушують ПДР.