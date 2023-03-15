В Украине активно штрафуют водителей за треснутые лобовые стекла на транспорте. Это касается и случаев, если трещина небольшая и малозаметна.

Эксперты из Дорожній адвокат рассказали подробно о штрафах, а также об опасности данного нарушения.

Так, правоохранительные органы выписывают постановление по статье 121 КУоАП — управление транспортным средством, который имеет технические неисправности, с которыми его эксплуатация запрещается. Водителю придется заплатить 340 грн.

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Если снова выпишут штраф за треснутое лобовое стекло, могут лишить прав на 3-6 месяцев.

Впрочем, эксперты советуют обжаловать такие постановления от правоохранительных органов.

— Исходя из диспозиции 1 части статьи 121 КУПАП исключена возможность притягивания водителя к административной ответственности за наличие трещины в стекле. А значит, такие постановления являются противоправными и подлежат отмене, — заявили адвокаты.

Если водитель не обжаловал решение — значит он согласился с нарушением, и при повторной остановке может лишиться прав на 3-6 месяцев.

Напомним, что с 10 марта у Дію вернули оплату за штрафы ПДР. Некоторое время такая функция была недоступна, поскольку оплату переводили на другие реквизиты. Теперь услуга снова упростит жизнь водителям, которые нарушают ПДД.