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В Дію вернули оплату за штрафы ПДД

10 марта 2023, 18:04
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
В Дію вернули оплату за штрафы ПДД
Источник: Depositphotos

В приложение Дія вернули оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Некоторое время такая функция была недоступна, поскольку оплату переводили на другие реквизиты.

— Это было нужно, чтобы средства поступали в местные бюджеты, а не один счет, как раньше. Доработка успешно завершена, — рассказали в Дії.

Также там отметили, что в приложение подтянулись все штрафы за весь период, пока функция была недоступна.

Ранее штрафы можно было оплатить альтернативными способами, например, перейти по ссылке QR-кода, размещенному на лицевой стороне постановления, или воспользоваться чат-ботом ShtrafyPDRbot.

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Источник
Дія
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Дія штрафи
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