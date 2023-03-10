В приложение Дія вернули оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Некоторое время такая функция была недоступна, поскольку оплату переводили на другие реквизиты.

— Это было нужно, чтобы средства поступали в местные бюджеты, а не один счет, как раньше. Доработка успешно завершена, — рассказали в Дії.

Также там отметили, что в приложение подтянулись все штрафы за весь период, пока функция была недоступна.

Ранее штрафы можно было оплатить альтернативными способами, например, перейти по ссылке QR-кода, размещенному на лицевой стороне постановления, или воспользоваться чат-ботом ShtrafyPDRbot.