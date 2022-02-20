Номерні знаки автомобіля повідомляють, коли та де зареєстровано транспортний засіб. Водіям із брудними чи погано зчитуваними номерами загрожує штраф.

Про те, який саме штраф загрожує водієві, що не стежить за чистотою своїх номерних знаків, і як його уникнути, далі в матеріалі Фактів ICTV.

Яке покарання передбачено за брудні номери?

Минулого року за катання на машині без номерного знака або зі знаком, що не відповідає стандартним вимогам (заляпаний брудом, загороджений сторонніми предметами, відірваний), було передбачено штраф у 170 грн.

Нещодавно цю суму збільшили вп’ятеро. Сьогодні за таке порушення треба віддати 850 грн.

У ПДР чітко прописано, що номер вважається брудним, коли хоч один із його символів неможливо прочитати з 20-метрової відстані (пункт 2.9. ПДР).

За повторне порушення протягом року розмір штрафу збільшиться до 1 700 грн. Також можна отримати 30-40 годин громадських робіт чи вилучення транспортного засобу.

Як уникнути штрафу за номер, який не можна зчитати?

Для накладення штрафу інспектор повинен сфотографувати або зняти на відео докази того, що номерний знак неможливо розпізнати з відстані 20 метрів. Інакше штраф вважається незаконним.

Якщо ваш транспортний засіб зупинили, у вас є можливість очистити номер від бруду, а після попросити поліцейського надати фото- чи відеодокази порушення. Якщо він не зміг зафіксувати порушення заздалегідь, то штраф буде незаконним і ви обмежитеся попередженням.