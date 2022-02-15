Перевищення швидкості на дорогах стає причиною великої кількості аварій. За даними Міністерства внутрішніх справ, в Україні кожні три хвилини відбувається ДТП, а кожні 15 хвилин травмується одна людина в результаті аварій.

Саме тому 1 червня 2020 року почала працювати система автоматичної фіксації порушень на дорогах України.

Про те, як працює система та як можна сплатити штраф за перевищення швидкості, дізнавались Факти ICTV.

Як працює автоматична фіксація та де переглянути штраф

Вже більше року в Україні працює система фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Вона самостійно відстежує та фіксує недотримання дорожніх правил. Якщо ви перевищили швидкість, камери зчитають номерний знак автомобіля та автоматично здійснять пошук у базі.

Після цього дані про порушення передаються Департаменту патрульної поліції, там їх перевіряє поліцейський. Якщо порушення підтвердилось, виписується та роздруковується штраф, який надсилають адресату.

Постанова на оплату штрафу може виписуватися без участі особи, на яку накладають адміністративну відповідальність.

Тож впродовж трьох днів ви отримаєте постанову про недотримання правил дорожнього руху та накладання на вас адміністративного стягнення.

Документ надійде листом з повідомленням на адресу місця проживання особи. Постанова набуває чинності після її вручення порушнику або отримання поштового повідомлення про вручення.

Постанова щодо накладання адміністративного стягнення має містити інформацію про дату, місце та час, коли автомобіль вчинив порушення, про власника транспортного засобу та опис правопорушення.

Розмір штрафу та знижки

Штраф необхідно погасити впродовж 15 днів. Його сума може варіюватися від 255 до 510 грн. Але можна отримати знижку!

Якщо впродовж 10 днів ви винесете кошти, отримаєте 50% знижки від суми.

Якщо за 15 вказаних днів штраф не буде погашений, постанову направлять для примусового виконання до виконавчого органу за місцем проживання особи.

В результаті вам треба буде сплатити подвійну суму штрафу та комісію за витрати на облік правопорушення.

Як сплатити штраф за перевищення швидкості

Оплата через QR-код на квитанції

У постанові, яка надходить порушнику, буде інформація стосовно транспортного засобу, дати та часу перевищення швидкості та QR-код. За його допомогою можна легко сплатити штраф.

Відскануйте QR-код. Перед вами з’явиться інформація стосовно порушення: фото- та відеофіксація, реквізити для оплати штрафу та електронна версія квитанції. Перейдіть в розділ Сплатити штраф. Оберіть зручний для вас спосіб оплати та внесіть кошти.

Постанова буде вважатися виконаною, щойно кошти надійдуть у державну скарбницю.

Оплата за допомогою сервісів МВС

Сайт МВС запустив спеціальні онлайн-сервіси, які допоможуть швидко та зручно сплатити штраф..

Зайдіть на офіційний сайт МВС У рядку пошуку напишіть Сплатити штраф за порушення ПДР.

3. Вас перекине на інформаційну сторінку. Прогортайте донизу.

4. Там побачите послугу Перейти до оплати. Натисніть.

5. Вас перекине до платіжного сервісу. Заповніть необхідні рядки – серія та номер водійського посвідчення та коли воно видане.

6. Система знайде ваш штраф.

7. Введіть реквізити та сплатіть.

Оплата за допомогою Головного сервісного центру МВС

Сплатити штраф можна також через Головний сервісний центр МВС, точніше, через онлайн-сервіс Кабінет водія.

Зайдіть на сайт Головного сервісного центру МВС Знайдіть Кабінет водія та натисніть.

3. Зареєструватись там можна за допомогою електронного підпису, BankID або MobileID.

4. Після авторизації ви потрапите до свого водійського кабінету.

5. Серед послуг знайдіть та натисніть на категорію Штрафи.

6. Перед вами відкриється повна інформація стосовного порушень дорожніх правил – за тиждень, місяць, рік та увесь час.

7. Знайдіть штраф, який необхідно сплатити. З правого боку від нього натисніть на кнопку Сплатити.

8. Введіть реквізити та погасіть штраф.

Мобільний додаток МВС Штрафи ПДР

Цей додаток дозволяє не лише сплачувати штрафи за порушення ПДР, а й відстежувати нові постанови, зміни їх статусу та переглядати інформацію стосовно свого автомобіля.

Після автофіксації порушення у програмі з’явиться повна інформація з фото- та відеоматеріалами. В кабінет надійде постанова зі штрафом.

Зареєструйтесь у мобільному додатку – вкажіть номер транспортного засобу та номер документа.

2. На головній сторінці додатка відкриється повна інформація про ваші порушення.

3. Оберіть потрібний штраф та з правого боку від нього натисніть Сплатити.

4. Введіть реквізити та за допомогою банківської картки внесіть кошти.

Оплата за допомогою чат-бота в Telegram

Для сплати штрафу за перевищення швидкості можна також використати чат-бот у Telegram.

Перейдіть у чат-бот @ShtrafyPDRbot Аби запустити чат, натисніть Почати знизу екрана.

3. Чат-бот запропонує вам категорії – Мої постанови, Допомога, Мої авто та Додати авто. Аби бот знайшов вашу постанову, потрібно додати авто.

4. Натисніть Додати авто та вкажіть державний номерний знак транспортного засобу.

5. Чат-бот знайде інформацію стосовно вашого транспорту, усі порушення та постанови.

6. Натисніть Мої постанови.

7. Там знайдіть штраф, який необхідно сплатити, та вкажіть реквізити.

8. Чат-бот повідомить вам, що постанова виконана.

До речі, після “реєстрації” чат-бот в Telegram буде надсилати сповіщення стосовно нових порушень та постанов.

Оплата за допомогою банку

Сплатити штраф можна через Приват24.

Увійдіть в Приват24. Знайдіть категорію Платежі.

3.Серед запропонованих послуг знайдіть та оберіть Штрафи і порушення.

4. Натисніть Штрафи за порушення ПДР.

5. Оберіть потрібний штраф та вкажіть реквізити для оплати.

6. Внесіть кошти.

Готово! Штраф погашено!

Ті, хто не довіряє переказу коштів онлайн, можуть скористатися старим звичним способом – через касу у банку. Зі своєю квитанцією та реквізитами завітайте до найближчого банку та через касу здійсніть оплату.

Оплата за допомогою додатка Дія

Дія дозволяє зручно та швидко сплатити штрафи ПДР. Для цього необхідно просто бути зареєстрованим у додатку.

Зайдіть у додаток Дія. Серед послуг знайдіть та оберіть Штрафи ПДР.

3. Натисніть на потрібний вам штраф.

4. Вкажіть реквізити для оплати.

5. Внесіть кошти.

Готово! Штраф сплачено, постанова виконана.