Номерные знаки автомобиля сообщают, когда и где зарегистрировано транспортное средство. Водителям с грязными или плохо читаемыми номерами грозит штраф.

О том, какой именно штраф грозит водителю, не следящему за чистотой своих номерных знаков, и как его избежать — далее в материале Фактов ICTV.

Какое наказание предусмотрено за испачканные номера?

В прошлом за катание на машине без номерного знака или со знаком, не отвечающим стандартным требованиям (заляпанный грязью, загороженный посторонними предметами, оторванный), был предусмотрен штраф в 170 грн.

Недавно эту сумму увеличили в пять раз. Сегодня за такое нарушение нужно будет отдать 850 грн.

В ПДД четко прописано, что номер считается грязным, когда хоть один из его символов невозможно прочитать с 20-метрового расстояния (пункт 2.9. ПДД).

При повторном нарушении в течение года размер штрафа увеличится до 1 700 грн. Также можно получить 30-40 часов общественных работ или изъятие транспортного средства.

Как избежать штрафа за непросматриваемый номер?

Для наложения штрафа инспектор должен сфотографировать или снять на видео доказательства того, что номерной знак невозможно распознать с расстояния в 20 метров. Иначе штраф считается незаконным.

Если ваше транспортное средство остановили, у вас есть возможность очистить номер от грязи, а после попросить полицейского предоставить фото- или видеодоказательства нарушения. Если он не смог запечатлеть нарушение заранее, то штраф будет незаконным и вы ограничитесь предупреждением.