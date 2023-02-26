2023 год в Украине будет очень насыщенным для водителей — растаможка в Дії по новой формуле, возможный ввод обязательного ТО, а также изменения в процессе переоформления авто — это можно будет сделать онлайн без походов в сервисный центр.

Именно переоформление авто вызывает у водителей больше всего вопросов благодаря обилию способов продажи и приобретения. Однако, у каждого из вариантов есть свои преимущества и недостатки.

Автомобильный эксперт и CEO Института исследований авторынка Станислав Бучацкий рассказал о нюансах покупки авто и его переоформления.

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Не секрет, что самый безопасный способ — это переоформление авто в сервисном центре МВД.

— Это единственный правильный вариант при оформлении купли-продажи автомобиля, потому что подтверждает собственно переход права собственности. Все остальные, которые украинцы часто считают альтернативными, действительно не могут считаться продажей, — заявил Станислав.

Если не воспользоваться услугами МВД, автомобиль может оказаться в чужих руках. Если обменять транспорт на деньги, или даже оформить нотариальную доверенность, то по факту владельцем остается тот, чье имя указано в свидетельстве о регистрации. В теории, автомобиль может быть передан под залог, арестован, или даже быть объектом наследования.

Эксперт рассказал, что нужно сделать, чтобы перерегистрировать авто в СЦ МВД.

— Необходимо пройти экспертное исследование транспортного средства — с 14 декабря 2022 года оно стало обязательным, а затем обратиться в Сервисный центр. Из документов требуется свидетельство о регистрации и договор купли-продажи. Заключить его можно как на комиссионной площадке (тогда присутствие продавца в СЦ не нужно), либо непосредственно в СЦ — это сделает администратор бесплатно, — добавил Бучацкий.

При переоформлении водителя ждут следующие шаги:

Экспертная оценка авто и получение электронного заключения о его прохождении. Прием в СЦ МВД, заполнение заявления, сдача старого свидетельства о регистрации и номерных знаков. Получение нового комплекта документов и номерных знаков.

Если не брать в счет переоформление в СЦ, то меньше всего рисков при оформлении договора на комиссионной площадке.

— В этом случае документ, оформленный уполномоченной организацией, является подтверждением совершения сделки и достаточным основанием для переоформления автомобиля. При заполнении такого договора информация попадает в специальный электронный реестр, а администратор сервисного центра увидит его и сможет проверить. Во всех остальных случаях де-юре продаж не происходит, а автомобиль остается в собственности предыдущего владельца, — заявил Станислав.

Ранее эксперт рассказал об изменениях для водителей во время войны, которые пришлось отложить. Это касается обязательного техосмотра, а также новых возможностей камер автофиксации нарушений ПДД.